La Iglesia Católica le reclamó al Gobierno que cese la violencia contra las comunidades indígenas

Luego de que la Administración de Parques Nacionales informara el desalojo de dos personas que se presentaron como mapuches de un predio en el parque nacional Los Alerces, la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica manifestó preocupación por "el avance de resoluciones y políticas de estado que desconocen y vulneran derechos" de las comunidades indígenas.

Mediante un comunicado, desde Parques Nacionales habían informado el viernes que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia sostuvo el fallo dictado en primera instancia por el Juzgado Federal de Esquel el 7 de agosto.

De esta manera, se hizo lugar a la demanda de desalojo "contra los usurpadores del Parque Nacional Los Alerces, Cruz Ernesto Cárdenas y María Belén Salinas", promovida por la actual gestión de Cristian Larsen.

"De esta manera se terminan cinco largos años de vandalismo, agresiones al personal de Parques Nacionales y daños a la infraestructura operativa de la Seccional El Maitenal", precisaron desde el organismo nacional.

Asimismo, consideraron: "Finalmente, las tierras vuelven a ser de la Administración de Parques Nacionales y de todos los argentinos. Nuevamente, el organismo y sus autoridades dejan en claro que no hay lugar para las ambigüedades. El Estado Argentino no va a permitir usurpaciones en los Parques Nacionales y es riguroso en el estricto cumplimiento de la ley. En los Parques Nacionales no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la argentina", finaliza el comunicado.

En su cuenta de X, el responsable del organismo, Cristian Larsen, acompañó con un video la información sobre el desalojo con la frase: "SE HIZO JUSTICIA Cruz Cárdenas, se te acabó la joda, no vas a pisar nunca más el Parque Nacional Los Alerces".

Larsen acompañó el anuncio del desalojo con un video que compartió en X:

Bajo el título “Cuidar y defender el derecho de los más vulnerables” y con la firma de su presidente, el obispo Luis Scozzina, la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica contestó.

En el escrito denunciaron "múltiples atropellos sufridos por las Comunidades" que se ven "agudizados en este tiempo donde se exacerba el individualismo y la sobre explotación de nuestros bienes naturales y culturales y ante el creciente discurso estigmatizante contra los pueblos indígenas y de quienes acompañamos sus caminos de lucha".

"Vemos con preocupación que desde el poder político y económico se pretende nuevamente negar su preexistencia y pertenencia al Estado Argentino, con dolor volvemos a escuchar discursos y afirmaciones referentes a los Pueblos Indígenas como ´los otros´, ´los extranjeros” retrotrayéndonos a un pasado violento y excluyente", insistieron.

Asimismo, advirtieron por "una escalada de conflictos, a partir del desconocimiento de la propiedad comunitaria indígena y de la violencia ejercida contra las comunidades y contra aquellos que las acompañan, en su mayoría agentes de la Pastoral".

El documento finaliza renovando "el llamado, en especial a los gobiernos, a abandonar actitudes de violencia y represión frente a las comunidades indígenas, e involucrarse en la superación positiva de los conflictos en sus territorios, en un marco de respeto por la verdad y las normas jurídicas vigentes, incluyendo a los indígenas como parte esencial de la solución mediante medidas no violentas que propicien el diálogo, la amistad social y la paz”.

El comunicado completo: