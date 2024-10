Viral: el polémico mensaje de un famoso argentino tras la muerte de Liam Payne

Después de darse a conocer la noticia de que uno de los integrantes de One Direction, Liam Payne, falleció en Argentina tras caer de un tercer piso, las redes sociales estallaron. Millones de fans del músico y de la banda se expresaron a través de X (ex Twitter), Instagram y Facebook. Pero fue en la primera red social nombrada donde se destacó el mensaje de despedida que le dedicó un famoso argentino.

Se trata del youtuber y actor argentino Julián Serrano, quien en otras ocasiones también ha publicado polémicos tweets que causan cientos de reacciones en esa red social. En el mensaje se puede leer "Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D, con mi misma edad, en mi país y en el día de mi cumpleaños... QEPD".

Julián Serrano publicó un mensaje en Twitter que hizo estallar las redes. Foto: Archivo

Entre los comentarios, se destaca que sus seguidoras y seguidores hacen referencia que en el mensaje quería hacer referencia a él mismo. "El loco quería que sepan que es su cumpleaños", "El tipo hacia la muerte de un tercero en algo sobre él", se puede leer. Otras respuestas solo apuntaron a desearle feliz cumpleaños al youtuber.

Rápidamente, la publicación se llenó de likes y memes haciendo alusión al mensaje y muerte de Liam Payne. Al recibir tantos mensajes, Julián Serrano retuiteó un posteo de él mismo hecho el 24 de febrero de 2013 donde se refería a One Direction. Allí se puede leer "Yo no odio ni one direction ni a (Justin) Bieber. Tengo canciones de ellos en mi celu (ennie menie) y a los de 1D los re banco. NoHablenSiNoSabenPelotudos".

Liam Payne falleció a la corta edad de 31 años, luego de caer de un balcón en Buenos Aires. Foto: Archivo

De qué murió Liam Payne

Luego de que Liam Payne cayera de un tercer piso de un hotel ubicado en Palermo, Buenos Aires, le realizaron una autopsia. Los primeros informes de los especialistas hacen referencia a que el artista falleció a causa de un "politraumatismo" que le causó una "hemorragia interna y externa".