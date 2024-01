Qué impacto tuvo la derogación de la Ley de Alquileres en Mendoza

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por Javier Milei, que entró en vigencia en diciembre de 2023, incluye la derogación de la Ley de Alquileres. Entre otras modificaciones, el decreto le da libertad total al propietario y al inquilino para acordar la duración del contrato sin límites, la moneda y forma de pago. En los últimos 4 años se registró el período de menor actividad dentro del sector inmobiliario en más de tres décadas.

Eduardo Rosta, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó cómo está el mercado inmobiliario luego de la derogación de la Ley de Alquileres. "En números concretos, lo que hemos ido analizando es que, en función de lo que le dábamos el año pasado, donde de cada cien inmuebles publicados solo cuatro estaban volcados al mercado de alquileres en el primer semestre; después en el segundo hubo una pequeña mejora y de cien que se publicaban llegamos a seis que estaban en el mercado locativo. Hoy, visualizando los portales, se ve que de cada cien, diez están volviendo a publicar para alquilar. Sin duda que falta muchísimo camino por recorrer, pero empezamos a ver que hay una paulatina reactivación", destacó.

Y explicó que "en esta posibilidad que existe ahora del acuerdo entre partes se plantea, por ejemplo, que muchos de estos inmuebles que estaban a la venta, van a seguir en venta, pero hasta tanto se produzca se pueden poner en alquiler. En estos acuerdos que se generan entre partes, en el caso de que se produzca la venta, se le da al inquilino un plazo de 60 a 90 días para que desocupe el inmueble y una indemnización, por ejemplo, de tres meses. En muchos casos, los inquilinos aceptan estas condiciones porque les viene bien y también está la posibilidad de que quién compre el inmueble también sea otro inversor. Ha vuelto a existir una dinámica diferente en ese sentido".

"La otra variable que ha sido muy fundamental es el hecho de que entre partes, teniendo en cuenta que el mercado es tan atomizado, existe una diversidad muy importante de propiedades para alquilar y una diversidad muy grande de inquilinos con distintas situaciones. Hoy se pueden poner de acuerdo y pactar los incrementos en función de las realidades de cada uno. Hay mucha posibilidad de acuerdos, hoy los contratos se han transformado en contratos prácticamente artesanales, ya no tenés un solo formato donde no te podes mover porque la ley está detrás de eso. Hoy el acuerdo entre partes está volviendo a funcionar y generó un escenario bastante auspicioso para los inquilinos sobre todo", agregó.

Tras la derogación, apuntan a un aumento en la oferta de los inquilinos.

La crisis financiera actual complica a todos los sectores, pero Rosta argumentó que "los precios deberían acomodarse e ir bajando un poco en función de que ya no está la necesidad de cubrirse frente a indexaciones que no sabes cómo van a cómo van a ser. El hecho, por ejemplo, de que puedas pactar que los incrementos o los ajustes se puedan hacer trimestralmente hacen que el canon inicial pueda negociarse en valores más bajos. En la medida que aumente la oferta, aquellos propietarios que tengan condiciones sumamente rígidas o valores muy altos, se van a quedar afuera de la foto. No es que estemos en favor del gobierno, estamos basándonos en las estadísticas reales de cuál es el comportamiento normal del locador y el locatario. No nos estamos basando en esperanzas ilusorias sin fundamento, sino que consideramos que esto se va a mejorar".

Ante la posibilidad de que se le aplique una medida cautelar a la derogación de la Ley de Alquileres, comentó: "Creo que hasta que esto tenga un nuevo tratamiento, vamos a estar viendo resultados concretos y una de las cosas que nos parece sumamente importante es entender que el mercado de propietarios e inquilinos es complementario, no son enemigos. Tampoco es malo el hecho de pretender tener una renta o de especular con algo, de hecho el mercado funciona así y cada persona que trabaja especula con que el fruto de su trabajo le va a rendir frutos".

"Esto tiene que ser un concepto social global, donde tenemos que comprometernos todos en esto de complementarnos. Los propietarios tienen que no tratar de buscar el máximo de rentabilidad posible ni estar al tope de la inflación, porque eso no se va a dar y va a terminar redundando en un mercado imposible donde vamos incentivar la morosidad. Considerando las distintas posibilidades que van surgiendo en el futuro, en la medida que sigamos con este nivel de inflación, cuando la inflación se acomode y se ajuste a valores más normales, estas discusiones ya no van a existir", cerró el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza.

