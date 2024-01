El complicado panorama de los jubilados: "Todo lo que se degradó, ya no se arregla"

La llegada de Javier Milei al poder abrió un sinfín de interrogantes en distintos sectores de la sociedad. Los jubilados, por ejemplo, no saben qué va a suceder con sus aportes, ya que la ley ómnibus que fue enviada al Congreso habla de suspender la movilidad jubilatoria.

De todas maneras, por ahora continuarán cobrando el bono de refuerzo, que en enero será de $55.000 para la mínima.

Marcela Micames, abogada previsionalista, habló este miércoles en MDZ Radio 105.5 FM y explicó: “Desde el 2009 habíamos logrado tener por ley una fórmula de movilidad jubilatoria determinada por el Congreso. Se fue cambiando, es verdad que la del año pasado y el anterior no ha alcanzado. Y otra vez la suspendieron”.

“Viéndolo con buenos ojos, es un reconocimiento del nuevo Gobierno de que esa fórmula no alcanza: este año dio un 110% de aumento, mientras que cualquier índice está arriba del 140%”, admitió.

De esta manera, señaló que el Gobierno “no ha decidido todavía la suspensión de la movilidad jubilatoria, sino que es parte del proyecto de la ley ómnibus que ha enviado al Congreso para su tratamiento. Dependemos de que el Congreso realmente permita la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Otra vez hablan de suspender, no de derogar ni de interrumpir, así que da la idea de que cuando cese la emergencia se va a recomponer aquello que no se dio”.

“Además de que la fórmula no funciona, la van a cambiar y van a poner algún tipo de fórmula automática por decreto, tenemos el problema de que la nueva fórmula no están diciendo que vaya a arreglar lo que ya se rompió. Todo aquello que se degradó del haber del jubilado, ya no se arregla, por más que me des un aumento bueno el año que viene lo estás dando sobre una base ya magra, que viene desinflada”, indicó.

Y remarcó: “El proyecto de ley prevé suspender la movilidad jubilatoria del régimen general. Intertanto, darle la facultad al Poder Ejecutivo nacional para que, por decreto, establezca aumentos discrecionales (lo que pasó en el 2020), dándole prioridad a los que tienen haberes menores”.

“Cuando esta situación cese, lo que también le da derecho es a restablecer una nueva fórmula que dice que va a ser automática pero no dice cada cuánto; dice que va a establecerse en base a criterios de equidad y de sustentabilidad económica. No habla de algún índice y haba de equidad pero no de justicia”, planteó Micames.

“Esto ya pasó. Significa que si hay plata, si es sustentable, voy a pagar movilidades; sino no las pago o las pago por debajo de los índices”, agregó.

Escuchá la entrevista completa