Advierten que desregular las prepagas hará colapsar el sistema de salud pública

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP), emitió un duro comunicado repudiando el DNU y la Ley Ómnibus, por las cuales el gobierno nacional busca la reactivación de la economía, alertando que estas medidas provocarán el colapso del sistema de salud pública.

En la misiva CICOP advierte que las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei “representan un avasallamiento a los principios fundamentales de la salud y al rol esencial que desempeñan los profesionales en la atención primaria". "Las medidas anunciadas, como la liberación de precios a las empresas de medicina prepagas, provocarán que más gente se vuelque a la salud pública por no poder acceder a efectores privados”, agrega.

CICOP remarca que en el corto plazo se verá afectado el sistema de salud pública en la provincia.

Asimismo, sostiene que el DNU quitará al Estado la potestad de regular los aumentos a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, por lo que el mercado tendrá el poder “absoluto”.

Ante este panorama, la CICOP manifestó su preocupación por el colapso que provocarían en el sistema de salud pública estas medidas, porque “vulneran los recursos limitados disponibles, como camas de cuidados intensivos, turnos quirúrgicos y capacidad de asistencia en los consultorios. Una sobrecarga sostenida nos expondrá al colapso en el corto tiempo”

En tanto, calificaron a las medidas, en sintonía con las centrales obreras, de inconstitucionales y de atentar contra el derecho a la salud pública de la población, afirmando que "representan un avasallamiento a los principios fundamentales de la salud y al rol esencial que desempeñan los profesionales en la atención primaria. El Estado debe garantizar el derecho a la salud desde una concepción solidaria y equitativa"

Desde la CICOP remarcan que el desfinanciamiento de las obras sociales, sumado a que las empresas de medicina prepaga aumentaron el valor de los planes de salud entre un 35 y un 40%, va a afectar en el corto plazo el sistema de salud pública en la provincia de Buenos Aires

En diálogo con MDZ Aníbal Aristizábal, secretario General de la CICOP, dijo que lo que están alertando ahora se va a poner en evidencia entre marzo y abril “va a ser un punto de inflexón, que pondrá a prueba la gobernabilidad de Javier Milei”

Anibal Aristizabal, Sec. Gral de CICOP

“La concepción ideológica de este gobierno es reducir el gasto público al máximo y que el mercado regule todas las variables de la economía, eso en la salud pública no entra y más cuando quieren desregular provocando un desfinanciamiento de las obras sociales, esto es una vuelta al menemismo de los 80”, sostuvo el Secretario General de CICOP

En tanto, destacó que la reforma laboral que quiere imponer el gobierno es una estafa a los trabajadores. “El monotributo es un fraude laboral. El trabajador que está con ese sistema no está encuadrado bajo ningún convenio colectivo y no hace aportes a la seguridad social, por lo que se desfinancia el sistema; con el agravante que no va a poder pagar una empresa de medicina privada. Eso mismo va a pasar con todos los que están fuera de convenios, con los comerciantes y los pequeños empresarios que van a tener muchas dificultades para poder acceder a una prepaga", añadió y completó: "Lo dijo Belocopitt sin ningún reparo 'La medicina privada no es para todos’, que significa que el que no puede pagar se cae”.

Por otra parte, la CICOP, puso de relieve la peligrosidad de la desregulación de los medicamentos: “Las reformas en el sector farmacéutico posibilitan la venta libre de medicamentos en comercios, desincentivando la consulta con un profesional médico, y favoreciendo la sobremedicación”, alertó.

La reacción de la CICOP al DNU de Milei.

“Esto es gravísimo porque habilita la venta de medicamentos de venta libre en la vía pública, los kioscos y cualquier otro tipo de comercio. Eludiendo condiciones de mantenimiento y almacenamiento, y sin considerar que cualquier medicamento consumido en dosis inadecuadas puede causar serias consecuencias a la salud de las personas”, sostuvo la CICOP en el comunicado.