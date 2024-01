El pedido que había realizado Distrocuyo un día antes del apagón en Mendoza

La ola de calor que está afectando al país llegó con todo a Mendoza. Es que a las altas temperaturas registradas en la provincia durante las últimas dos semanas, se sumó un apagón masivo del suministro eléctrico que afectó a miles de hogares y comercios. En ese contexto, las empresas involucradas se desligaron de cualquier tipo de responsabilidad por los cortes en el servicio, argumentando que los problemas se originaron principalmente por la "alta demanda" y un colapso parcial de energía.

En Argentina, el sistema eléctrico se divide en tres categorías: generación, transporte y distribución. En el caso de Mendoza, la distribución de la energía está mayoritariamente a cargo de Edemsa, mientras que el transporte del suministro es responsabilidad de Distrocuyo SA. Curiosamente, la empresa transportista exigió un aumento del 249% en la última audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), realizada 24 horas antes del apagón masivo que afectó a varios departamentos de Mendoza.

La ola de calor afecta a gran parte de la provincia

Foto: Santiago Tagua

En ese encuentro organizado por el ENRE, participaron representantes de las compañías Transener, Transba, Transco, Transpa, Transnea, Transnoa, Distrocuyo y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). El viernes, había sido el turno para Edenor y Edesur, las firmas a cargo de prestar el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Realizadas las dos audiencias, ahora será la Secretaría de Energía quien establezca el nuevo cuadro tarifario, aunque se espera que los aumentos sean considerables y, principalmente, absorbidos por los usuarios.

La posición de los involucrados

Mientras gran parte de Mendoza se quedaba sin luz, los usuarios comenzaron a exigir respuestas por parte de las empresas involucradas en la prestación del suministro eléctrico. En el caso específico de Edemsa, la principal (no la única) distribuidora que tiene la provincia, el encargado de dar explicaciones fue subgerente de relaciones institucionales de Edemsa Renato Di Fabio.

En exclusiva con MDZ Radio, Di Fabio afirmó que el problema que desencadenó en el masivo apagón de este lunes "ocurrió fuera de la jurisdicción de Edemsa, por eso no tenemos muchas precisiones. Lo único que sabemos es que la tormenta de anoche afectó una línea de transporte en la zona del Parque Industrial Petroquímico que abastece a gran parte del área metropolitana de Mendoza".

Además, señaló que también "hubo una afectación en lo que es Centrales Térmicas Mendoza (ya en el sector de la generación) que también salió de servicio, con lo cual el sistema ha quedado resentido. Ha esto se agrega la temperatura y la alta demanda". Por lo tanto, según la posición del representante de Edemsa, la empresa no tuvo responsabilidad en el corte porque "no podemos distribuir porque no tenemos energía para distribuir".

Por su parte, el Entre Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) publicó un comunicado oficial en conjunto con el Ministerio de Energía y Ambiente. Tras anunciar una falla en el sistema de transporte nacional, explicaron que se debió a "la alta demanda de energía y al no funcionamiento del Ciclo combinado de Luján de Cuyo", provocó un "colapso parcial de energía a cargo de Distrocuyo S.A".

Extrañamente, la principal empresa apuntada por el apagón mendocino, tampoco se responsabilizó por lo ocurrido. Es que en su cuenta de Instagram, Distrocuyo S.A afirmó: "Ante las altas temperaturas reinantes y fuerte demanda en el consumo, se produce una falla en el sistema de generación, ajeno a la transportista, ocasionando la salida de servicio de importantes vínculos de nuestra red de transporte por sobrecarga". En síntesis: nadie es responsable.