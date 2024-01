Polémica por la lancha en Potrerillos: las actividades permitidas y prohibidas

Tras la noticia que dimos a conocer en el día de ayer sobre la multa millonaria que prepara la Subsecretaría de Ambiente para la lancha que ingresó al Dique Potrerillos sin previa autorización, el presidente de la Asociación Mendocina de Widsurf realizó su descargo. Hay actividades que están permitidas y otras que están prohibidas en el Dique Potrerillos y te contamos cuáles son.

Todo surgió por una actividad de beneficencia que pretende realizar el joven nadador Lautaro Arjona, acompañado por el Club Mendoza de Regatas. La buena intención del joven que desea realizar un nado ininterrumpido de 24 kilómetros en el Dique Potrerillos en beneficio del Hospital Notti, se desvirtuó cuando la embarcación a motor de la Asociación Mendocina de Windsurf -autorizada por el gobierno para ingresar al lago a realizar rescates o en eventos específicos- llevó al equipo del joven a recorrer el Dique. El motivo de fondo del "paseo" era poder determinar las condiciones del dique, el viento, la corriente y todas las variables a tener en cuenta para el momento del nado.

Gustavo Almenara se comunicó con MDZ para aclarar los hechos. "Me llamó la Secretaría de Deporte diciendo que este chico iba a hacer una travesía que iba a nadar y que había hecho una prueba en la pileta del club regata de ocho horas, por una obra benéfica, que era para un chiquito que iban a trasplantar. Que ahora quería hacer una prueba a beneficio del Notti en el lago de Potrerillos y que si nosotros lo podíamos apoyar. Le dije que sí, por supuesto, como la Asociación Mendocina de Windsurf apoya a todos los deportes, nosotros podemos apoyarlos sin ningún fin ni ánimo de lucro", comenzó relatando el hombre. Posteriormente, señaló, "me llama la profesora de él a ver si podíamos, le dije que sí, que podíamos apoyarlo, pero apoyarlo significa que le prestáramos un kayak para que cuando él vaya a entrenar pueda hacer recorrido porque no se puede nadar si no tenés una embarcación al lado".

El presidente de la Asociación Mendocina de Widsurf contó que previo al recorrido en lancha del día domingo pasado dio aviso al personal de Recursos Naturales Renovables de la Provincia. "Les avisé en forma telefónica y me contestaron que para autorizarle esa prueba el chico necesita presentar certificado médico y otras cosas para que salga una resolución para autorizarlo a hacer la prueba que quiere hacer de 24 kilómetros", dijo Almenara y destacó el gesto del joven de 16 años de juntar dinero para ayudar a otras personas que realmente lo necesitan.

El windsurf es una de las actividades permitidas. Foto: Archivo MDZ.

En relación al recorrido en la lancha, Almenara explicó que Arjona fue con su equipo el día domingo "para ver por dónde nada, porque en el Dique Potrerillos hay un embudo. Entonces hay sectores en los que se puede nadar y otros que no. Entonces, fueron a recorrer con un GPS para medir la distancia que iban a recorrer para hacer la prueba. Se subieron a la lancha para medir el recorrido que iba a hacer el chico, por las corrientes y todo, y por dónde conviene ir, a qué horario hay viento, etc. Porque en 24 kilómetros le va a agarrar mucha parte de viento. Entonces, hay que ver qué horario le conviene nadar".

Qué se puede hacer y que no en el Dique Potrerillos

Tal como explicó la Subsecretaría de Ambiente a MDZ, las embarcaciones a motor no están permitidas en el Dique Potrerillos. Mediante la Resolución 2186/04-drnr se prohíbe en la navegación embarcaciones a motor de cualquier tipo. La normativa exceptúa a las siguientes embarcaciones (semirrígidos):

Para control, fiscalización y rescate:

Una (1) División Náutica de la DRNR

Una (1) del Cuerpo de Bomberos de la Provincia, Delegación Potrerillos.

Para eventos:

Dos (2) Asociación Mendocina de Windsurf

Una (1) Asociación Mendocina de Kitesurf.

Asimismo, las últimas quedan afectadas a la División Náutica "en caso de producirse una emergencia como embarcaciones de apoyo". Es decir, que tanto la Asociación Mendocina de Windsurf como la Asociación Mendocina de Kitesurf pueden utilizar lancha solamente en eventos con previa autorización -tal sería el caso de la travesía que quiere realizar el joven de 16 años- o en la participación de rescates y auxilios de personas ahogándose.

Las embarcaciones a motor están prohibidas en el Dique Potrerillos. Foto ilustrativa: Gentileza.

En el lago se pueden realizar diferentes actividades náuticas. Entre las permitidas están: kayak, windsurf, kitesurf, paseos en velero y es el lugar elegido por muchos mendocinos para disfrutar de sus aguas en verano y nadar pero solo en algunas partes.

Para cualquier tipo de navegación, es obligatorio llevar el chaleco salvavidas colocado, así como respetar las capacidades máximas de la embarcación. En tanto, está estrictamente prohibida la navegación nocturna de 21 a 7, en todos los espejos de agua de la Provincia. A los kayakistas se les recomienda no practicar la navegación en solitario y llevar en una bolsa estanca algún medio de comunicación, como teléfonos de contacto.

Las embarcaciones a motor están prohibidas en el Dique Potrerillos, salvo las excepciones mencionadas anteriormente. En los espejos de agua donde se permite la motonáutica o navegación a motor, se debe poseer: matrícula identificadora, título de la embarcación, tasa anual al día, seguro, licencia de conductor habilitante vigente y los elementos de seguridad exigidos.

Una de las prohibiciones constantemente violada por mendocinos y turistas es la de hacer fuego en ambientes naturales. Esto se encuentra expresamente prohibido por la ley N°6.099 de prevención y lucha contra los incendios.