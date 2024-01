Coseguros altísimos y preocupación: "La gente va a preferir no ir al médico"

La Asociación Bioquímica de Mendoza informó en las últimas horas que, debido a la situación económica actual, deberán cobrar un “Bono Adicional Complementario no reintegrable” de hasta $10.000 a los afiliados de determinadas obras sociales y prepagas.

Gustavo Yapur, presidente de la entidad que nuclea a los bioquímicos de la provincia, habló de esta situación en MDZ Radio 105.5 FM: “Es un bono compensador. No todas las obras sociales y prepagas, solo unas 13 que los afiliados lamentablemente van a tener que pagar esa diferencia para poder ser atendidos, porque su obra social no ha llegado a un acuerdo con la Asociación por los montos que necesitamos para poder comprar o reponer los reactivos o insumos”.

“Otro problema es que muchas de las obras sociales y prepagas están dilatando muchísimo el pago, tardan dos, tres meses en pagar. Un análisis que hago hoy lo voy a cobrar en abril al precio de hoy. Con una inflación del 1% diario, en abril no voy a poder reponer”, lamentó Yapur.

Los montos según obra social/prepaga, son:

Boreal: $10.000;

Iosfa: $10.000;

20 de octubre: $8.000;

Oseiv: $10.000;

Policía Federal: $10.000;

Sadaic: $10.000;

TV Salud: $8.000;

Unimed: $8.000;

Unión Personal: $10.000;

UTA: $10.000;

Luz y Fuerza: $10.000.

Además, “las otras obras sociales y prepagas han acordado y van a cobrar a sus asociados, han acortado el período de pago y no les estamos cobrando este bono compensador. Pero en febrero viene otro aumento, algunos productos van a venir hasta con el 85% de aumento, es imposible trasladar esto a las prepagas o los pacientes”.

(Shutterstock)

Yapur opinó que, a raíz de esta situación, “el paciente va a preferir no ir al médico, no se van a hacer los controles. El DNU desregula y estamos de acuerdo en eso, desde la Asociación siempre hemos trabajado de esa manera, pero esto no es vender un celular, es la salud de la población. Quizás se tendría que tener otras herramientas para que se puedan realizar los estudios”.

También reconoció que “ha bajado la cantidad de pacientes. Se ve la merma porque tampoco van al médico, es todo una cadena”.

Y señaló que “la parte pública también se va a resentir, porque va a aumentar la cantidad de pacientes que van a ir al sector público”.

Escuchá la entrevista completa