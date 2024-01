Qué pasará con los precios de los autos con el cambio del impuesto al "lujo"

Con un mercado automotor semiparalizado por la caída de las ventas, la expectativa para lo que resta de enero está puesta en los cambios que el Gobierno nacional implementaría en el Impuesto Interno que pagan los 0km.

Desde fines del año pasado, el equipo económico está trabajando en una modificación de este tributo que, en teoría, afecta a los vehículos de mayor precio. Es por eso que se lo conoce como impuesto al “lujo”.

Sin embargo, la fuerte suba de los precios de los autos -entre 40% y 60% en diciembre-, como consecuencia de la aceleración de la inflación y la devaluación de diciembre, provocó que la mayoría de los modelos que se venden en el mercado estén alcanzados por este gravamen o, de lo contrario, tengan un precio “simbólico” en las listas oficiales de las automotrices, para evitar sufrir este recargo fiscal y comercializar por arriba del límite impositivo.

El Impuesto Interno para los autos se aplica con dos escalas. La primera tiene una tasa de 20%, que implica una suba del precio al público de 25%, mientras que la segunda para un 35% y hace que los 0km suban su valor 50%.

Las ventas de autos se encuentran frenadas

En el primer caso la base imponible es de $10.364.000, antes de IVA y comisión de concesionaria. Afecta a modelos con un precio al público de más de $14.700.000 aproximadamente, ya que el número final varía según cada marca. Hay que tener en cuenta que, en el mercado, los 0km más accesibles rondan los $11 millones y son pocos. El grueso, incluso del segmento chico, supera el tope impositivo.

La segunda escala afecta a modelos de más de $32 millones. El ajuste de la base imponible se viene realizando, como marca la ley, de forma trimestral, en base a la inflación del precio mayorista de los autos de un trimestre anterior.

Por ejemplo, en diciembre se realizó la última actualización con los datos de suba de precios de julio, agosto y septiembre. El próximo cambio debería realizarse desde marzo, con la inflación acumulada del sector de octubre, noviembre y diciembre.

Como la suba de noviembre y diciembre fue muy fuerte y se tiene que esperar el ajuste de la base imponible en marzo, la situación se complica ya que no se pueden trasladar el aumento a los precios porque, de esa forma, todos los 0km pagarían el impuesto.

Para atenuar el impacto de este tributo y que no estén todos los vehículos gravados, se espera que el Gobierno nacional modifique, a través de un decreto, estas escalas. En principio, según la información que manejaban las automotrices por parte de funcionarios, la idea era suspender la aplicación de la primera escala, así muchos modelos no tendrían que pagar pese a los aumentos de las últimas semanas.

Pero en los últimos días tomó cuerpo la propuesta de modificar los plazos para actualizar la base imponible. Según la información que se maneja en el sector, el decreto subiría la base imponible a partir de enero de acuerdo a al índice acumulado de octubre, noviembre y diciembre. Ese valor daría una suba del límite tributario cercano al 90%. Sólo en diciembre, el índice mayorista creció más de 60%.

De esta manera, los 0km que tendrían que pagar el impuesto al “lujo” sería los que superen los $28.000.000 para la primera escala y $61.000.000 para la segunda. En teoría, así lo esperan las automotrices aunque durante el fin de semana se definiría la opción a aplicar y el decreto saldría a partir de este lunes.

La medida es esperada por terminales y concesionarias ya que las ventas, además de por la suba de precios, están paradas ante la expectativa del cambio impositivo. La modificación cambiaría la relación de precios de los vehículos, por lo que muchos modelos podrían subir en la lista oficial, pero otros podrían bajar respecto a los valores que se venían pagando.

En el primer caso, esos vehículos se venían vendiendo con sobreprecios y no tributaban el impuesto. Ahora se blanquearía el valor. En el segundo caso es posible que la baja de la carga tributaria no se perciba en el valor final ya que con niveles de inflación por arriba del 20% se invalida cualquier mejora fiscal. En el mejor de los casos, algunos modelos no van a tener aumentos.

Todo dependerá de la estrategia que adopte cada marca. En las automotrices ya enviaron a la red listas de precios "tentativas" a la espera de la aparición del decreto. Esto valores se oficializarán una vez publicada la modificación en el Boletín Oficial. Según fuentes de concesionarias, los aumentos de algunos modelos importados van de entre 20% y 40%.