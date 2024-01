Repudiable: uno por uno, los ataques de Javier Milei a periodistas mujeres

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a enojarse con periodistas mujeres. Aunque habitualmente critica al periodismo, cada vez suma más páginas en la historia de peleas encabezadas por él con comunicadoras por la información que ellas dan. Aunque en algunos casos puede estar equivocada, algo que puede suceder por la vorágine con la que circulan las noticias en algunas plataformas y el poco tiempo que suele dar la inmediatez, eso no es lo único que crispa al mandatario y en todos los casos que trascendieron públicamente él reaccionó con violencia y agresión.

"Mentirosa" es el adjetivo que más usa Milei para calificar a las mujeres con las que se ha enojado. También recurre a otros agravios, pero todos van en la línea del desprestigio a la profesión periodística y sus reacciones calan en la credibilidad de quienes tienen una amplia trayectoria en medios nacionales e internacionales.

Ayer, apenas regresó del Foro Económico Mundial, Javier Milei atacó por la red social X (ex Twitter) a la periodista, escritora, presentadora y politóloga, María O'Donnell. "Has mentido", lanzó el economista por una información que ella dio en su programa de radio, imprecisa, pero que a los pocos segundos de darla la rectificó. El suceso generó reacción en intelectuales, trabajadores de los medios y organizaciones feministas porque no es un hecho aislado sino un ataque más en una historia de descalificaciones y agresiones que comenzó, al menos, en 2018 con la salteña Teresa Frías cuando la trató de burra. El caso fue judicializado.

Uno por uno, los ataques de Javier Milei a mujeres periodistas

1. Javier Milei contra María O'Donnell: "Has mentido"

La periodista y politóloga María O'Donnell. Foto: Archivo MDZ.

Al regresar del Foro de Davos, Milei increpó ayer al mediodía a la periodista María O'Donnell en la red social X. “Has mentido con el objetivo de ensuciar”, le dijo sobre una información errónea que ella dio en su programa de radio referida al regreso al país del mandatario luego de haber participado del Foro Económico Mundial. Segundos después de haberla pronunciado, O' Donnell rectificó la información al aire, pero esto no bastó y Milei la cruzó. “'Periodistas' mintiendo...un clásico de la progresía argentina”, dijo.

.@odonnellmaria el presente video de mi llegada a Ezeiza y saliendo en una camioneta deja en evidencia que HAS MENTIDO con el objetivo de ensuciar.

"Periodistas" mintiendo... un clásico de la progresía argenta... https://t.co/NXHlsgiNeM — Javier Milei (@JMilei) January 19, 2024

O' Donnell fue duramente atacada por los seguidores de Milei, que la increparon y acusaron de dar información falsa y operar. Luego, le contestó al Presidente: "En efecto, informamos de manera errada (por fuentes del Aeropuerto) que iba a viajar en helicóptero a Olivos, pero en cuanto supimos que no era así, lo rectificamos en el mismo programa y admitimos el error al aire pocos minutos más tarde, quizás no le hayan pasado ese corte" y agregó un video con la rectificación.

Señor presidente ??@JMilei? aquí podrá escuchar cómo rectificamos e informamos correctamente. Ojalá lo pueda compartir con sus seguidores para que no me sigan insultando. Gracias. pic.twitter.com/mINHwRX2Bs — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) January 19, 2024

Lejos de alcanzar una disculpa o, al menos, una tregua, la escalada de violencia siguió y O'Donell expresó: "En 11 tuits que le dedicó en pocas horas al asunto, el presidente Javier Milei escaló hasta ubicarme en la categoría de 'mitómana serial'. Ojalá tomara consciencia del grado de violencia que la palabra de un presidente, así usada, es capaz de despertar entre sus seguidores".

En once tuits que le dedicó en pocas horas al asunto, el presidente @JMilei escaló hasta ubicarme en la categoría “mitómana serial”. Ojalá tomara conciencia del grado de violencia que la palabra de un presidente, así usada, es capaz de despertar entre sus seguidores. pic.twitter.com/xxXu0qKzMe — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) January 19, 2024

2. Javier Milei contra Luisa Corradini: "Mentirosa"

Luisa Corradini, corresponsal del diario LA NACION en Francia. Foto: Archivo MDZ.

El jueves por la tarde, por X, Milei escribió: “Che...!!! Pero me contaron que la mentirosa de Luisa Corradini que trabaja para los operadores de La Nación dijo que en mi exposición la sala estaba vacía...Parece que tienen una obsesión para mentir, calumniar, difamar y decir todo tipo de barbaridad si se trata de mí” (sic). Esto fue como reacción a la nota publicada por la periodista en ese diario sobre su discurso en el Foro de Davos. El artículo lleva como título “Estupor y sorpresa en la audiencia que escuchó el fuerte discurso de Javier Milei” y habla en su interior de “una audiencia que, contrariamente a lo esperado, no llenó el gran auditorio del Foro, donde la mitad de las banquetas quedaron vacías”.

Che...!!!

Pero me contaron que la mentirosa de Luisa Corradini que trabaja para los operadores de La Nación dijo que en mi exposición la sala estaba vacía...

Parece que tienen una obsesión para mentir, calumniar, difamar y decir todo tipo de barbaridad si se trata de mí. pic.twitter.com/jh7NX0WRq9 — Javier Milei (@JMilei) January 18, 2024

3. Javier Milei contra Silvia Mercado: otra vez, "mentirosa"

La periodista Silvia Mercado. Foto: Archivo MDZ.

La periodista de LN+ también fue víctima de los ataques del Presidente. Ocurrió la semana pasada, precisamente el martes 9 de enero, cuando Milei citó un corte audiovisual de un programa de la señal de noticias que conduce Laura Di Marco. En él se podía ver y escuchar a Mercado decir que los perros del Presidente ya estaban en la Quinta de Olivos, sin embargo esto fue desmentido. “Aquí la mentirosa de 'la periodista' se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuera prueba de algo y en simultáneo, sabiéndolo o no, pone en riesgo el trabajo del único vocero presidencial, Manuel Adorni” (sic), escribió. Mercado no la pasó bien con la situación y, como suele pasar en el periodismo, dijo que una fuente le dio esa información y confía en ella.

Aquí la mentirosa de "la periodista" se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuera prueba de algo y en simultáneo, sabiéndolo o no, pone en riesgo el trabajo del ÚNICO VOCERO PRESIDENCIAL @madorni .

Así de "serios" son algunos de estos mentirosos seriales... https://t.co/SyJ29hW4rV — Javier Milei (@JMilei) January 9, 2024

4. Javier Milei contra Jesica Bossi: "¿Por qué vos querés que los delincuentes maten como ratas a los argentinos de bien?"

La periodista Jesica Bossi. Foto: Instagram Jesica Bossi.

En marzo de 2023 Milei, en la previa de lo que sería su campaña, protagonizó un fuerte cruce televisivo en la señal de noticias TN con Jesica Bossi. “Vos querés que los delincuentes maten como ratas a los argentinos de bien”, le dijo a la periodista a raíz de un spot de Ricardo Bussi, su aliado en Tucumán, que en ese video proponía la libre portación de armas. Al respecto, ella dijo que no adhería a la propuesta, pero fue duramente increpada, a los gritos y con interrupciones que en ningún momento la dejaron responder su punto de vista: “¿Vos estás a favor de que los delincuentes te revienten la vida? Entonces, ¿por qué viven promoviendo el zafaronismo? ¿Por qué estás vos a favor de que los argentinos de bien padezcan como ratas frente a los delincuentes? ¿Por qué vos querés que los delincuentes maten como ratas a los delincuentes de bien? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre, dale?”, insistió Milei.

5. Javier Milei contra María Laura Santillán: "No podés mentir"

La periodista y conductora María Laura Santillán. Foto: Archivo MDZ.

El 5 de abril de 2022, Milei tuvo una fuerte discusión en LN+ con María Laura Santillán a quien también trató de mentirosa. El conflicto tuvo que ver con las condiciones bajo la que él decía que lo habían invitado al programa. Según el libertario había sido invitado a un “mano a mano” y sobre la marcha cambiaron las reglas del juego. Del programa también participaba la senadora Carolina Losada que quiso hacerle una pregunta y eso tensó más la situación. “Te quiere hablar Carolina, ¿puede?”, le dijo Santillán. Milei insistió con enojo: “No, no tengo nada que hablar. Si yo determino la condiciones, las tenés que cumplir, no podés mentir”.

6. Javier Milei contra Laura Serra: "LA NACION falsea mis dichos"

Laura Serra, especialista en periodismo parlamentario. Foto: Radio Con Vos.

En septiembre del 2022, desde su banca de diputados, protagonizó otro hecho violento con la periodista Laura Serra. Ella, que escribe para el diario LA NACION, intentó entrevistarlo a la salida del recinto, en ocasión de una sesión especial que había sido convocada por el Frente de Todos para repudiar el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. “No voy a dar declaraciones y menos a La Nación porque falsea siempre mis dichos”, dijeron quienes estaban en diputados que respondió él.

7. Javier Milei contra Teresa Frías: "Estás diciendo una burrada"

La periodista Teresa Frías. Foto: X - Teresa Frías.

En 2018, en la sede del Colegio de Abogados de Metán, en la provincia de Salta, Milei daba una conferencia para explicar la situación económica argentina cuando la periodista Teresa Frías le preguntó si podía explicar por qué el keynesianismo funcionó en los Estados Unidos desde el New Deal, pero no tuvo el mismo éxito en este país. Eso enojó al Presidente que le respondió: “¿Vos sabés entre qué años fue la Gran Depresión? (...)¿Y sabés en qué año se publicó la mierda (sic) esa de la Teoría General? En 1936” (...) Vos me querés explicar cómo hizo Roosevelt para aplicar las políticas de un libro que todavía no había sido escrito. Sería bueno que lo estudies si querés hacer preguntas sobre keynesianismo“, le dijo y agregó: ”Estás diciendo una burrada y yo estoy tratando de desasnarte“, ”me parece que hasta tenés problemas de comprensión“ y ”tu problema es de soberbia porque no sabés un carajo y opinás de lo que no sabés“.