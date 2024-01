Foro de Davos: cómo reflejan los diarios del mundo el fuerte discurso de Javier Milei contra el socialismo

El discurso de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, generaba grandes expectativas a los ojos del mundo debido a que hace un mes rompió con el esquema político argentino.

Tras un estruendoso cierre en pos del valor de la libertad, algunos diarios extranjeros le dieron especial atención a sus palabras.

A lo largo de 25 minutos, el presidente insistió en la necesidad de implementar mundialmente un modelo basado en la libertad. Incluso, advirtió que "Occidente está en peligro por quienes han abandonado este camino por el colectivismo", al tiempo en que condenó al socialismo y a las grandes intervenciones estatales, todo en pos de los derechos de los empresarios.

Los diarios del mundo ante el discurso de Milei

Algunos medios del exterior muy reconocidos, como The New York Times o The Economist, no publicaron nada al respecto de lo que dijo el mandatario argentino en el Foro. Mientras que otros dieron especial hincapié sobre sus advertencias por el avance de la izquierda y sus medidas que atentan contra "el libre mercado".

Desde Inglaterra, The Guardian siguió cada minuto de su discurso y resaltó ese furioso cierre que tanto lo caracteriza: "¡Viva la libertad, carajo!". Para resumir su postura, el diario señaló que Milei "criticó el fallido sistema occidental, diciendo que conduce a intervenciones no deseadas, como subsidios y controles de precios, que obstaculizan el libre funcionamiento de los mercados".

Diario de Inglaterra siguió en vivo el discurso de Milei. Foto: Captura de pantalla

Fueron varias las frases del presidente que resonaron durante el evento internacional, entre ellas que "el Estado no es la solución, sino el problema en sí mismo", y habló de los "parásitos" socialistas, discurso que justamente lo llevó a la victoria en 2023 con el 55% de los votos. AFP News Agency, inclinada a las coberturas de todo el mundo, no lo dejó pasar e hizo distintas publicaciones sobre las palabras del libertario, pero limitándose a informar sobre lo que dijo.

AFP News hizo varias publicaciones en X sobre las palabras de Milei. Foto: Captura de pantalla

El País, que comúnmente pone el foco en el presidente argentino, no sólo publicó una análisis "del loco" previo a su presentación en el Foro, sino que arrancó relatando su llegada. "Fue recibido con entusiasmo en el corazón del capitalismo", describió, y luego lo calificó como un "gran defensor del mercado".