Gripe aviar: qué riesgo corren las vacaciones de verano por la ola de muertes de lobos marinos

Desde julio el país está en alerta por una ola de casos de gripe aviar en lobos marinos de un pelo, la especie Otaria flavescens. Se trata del típico lobo marino que se puede ver en la Costa Atlántica. Al principio los animales fueron afectado en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Luego esto se extendió por distintos puntos del país con casos de similares características y cada autoridad tomó medidas al respecto: desde recomendaciones para la prevención hasta el cierre de algunas playas. Al día de hoy hay reportes de casos también en Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Mar del Plata, Necochea, Monte Hermoso, Villa Gesell, Coronel Rosales y Villarino.

"En un apostadero aparecieron varios casos de animales muertos y con sintomatología muy particular compatible con gripe aviar. Pasado poco tiempo se empezaron a presentar a lo largo de toda la costa de la República Argentina una amplia variedad de casos similares donde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) pudo ir diagnosticando que era, en las distintas provincias, gripe aviar", contó a MDZ Juan Pablo Loureiro, médico veterinario y director técnico de la Fundación Mundo Marino.

Lo que sucedió, según el especialista, y por lo que el país atraviesa este cuadro es que "el virus tuvo un comportamiento de distribución en nuestro país de Sur a Norte a lo largo de toda la costa afectando a todos los lobos que se encontraban", sin embargo aclaró que "es importante a tener en cuenta que los animales que se encuentran en Miramar, Necochea y Mar del Plata son animalitos que comparten el mismo espacio" y que aunque "las distancias son amplias pertenecen a una unidad epidemiológica única" porque "migran de un apostadero a otro a lo largo del año" y así "se fueron contagiando".

En Villa Gesell, Pinamar y el Partido de La Costa, también en la provincia de Buenos Aires, como la unidad mencionada anteriormente, "no se han reportado casos positivos ni animales con esa sintomatología por el momento", dijo Loureiro y aclaró que más allá de que pudieran aparecer en el futuro esto no pone en riesgo las vacaciones de verano "porque es un virus que no se disemina en el agua salada ni en la arena", explicó y precisó que "sólo puede estar en el animal, en la materia fecal o en las descargas respiratorias u oculares, pero nunca puede quedar en las superficies ya que no es un virus pesado como el coronavirus y muere fácilmente".

Hay dos tipos de sintomatología típica en los lobos marinos con gripe aviar.

Síntomas de película

La manera en que la gripe aviar afecta a los lobos marinos genera impresión y extrañeza entre los especialistas. "Lo llamativo de esta enfermedad en esta especie es que los lobos estarían contagiando entre ellos, generalmente la gripe aviar se contagia de ave a mamífero o de ave a ave, pero es muy raro que se contagien entre lobos marinos. Esto es a causa de que este virus habría sufrido una mutación y estos mamíferos se contagian entre sí. Como ellos tienen una conducta gregaria, viven en grupo, en una especie de hacinamiento, se contagian fácilmente", señaló Loureiro.

El médico veterinario recordó la importancia de no mantener contacto a menos de seis metros con lobos marinos vivos o muertos para evitar contagios con humanos, perros y gatos y precisó: "Para darnos cuenta de que los lobos marinos tienen gripe aviar hay dos cuadros que se presentan en general uno sintomatológico que se corresponde con un virus respiratorio con descargas nasales, oculares, decaimiento, hipertermia, dificultad respiratoria, tos y otro de tipo neurológico o con sintomatología nerviosa en el que aparecen convulsiones, los animales quedan perdidos, muy decaídos y con temblores en todo el cuerpo, también con lateralización de la cabeza y movimientos rítmicos de las aletas. Los animales que transitan con cuadro nervioso generalmente muere".