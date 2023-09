Éxodo de profesionales: la maniobra que usan los chilenos para atraer a los médicos argentinos

Sabido es que el estado de salud de la salud de Mendoza y Argentina es crítico. Cada vez son más los médicos que eligen emigrar a Chile para ganar en dólares debido a los sueldos bajos que deben afrontar de este lado de la cordillera y eso, sumado a la situación económica que atraviesa el país se vuelve un combo catastrófico. Distintos testimonios aseguran que se gana el triple que en cualquier lugar del país y en los hospitales, clínicas y sanatorios chilenos prefieren la profesionalidad de los argentinos a la hora de hablar de la salud.

En las últimas horas distintos centros médicos del vecino país lanzaron distintas imágenes a modo de estrategia reconociendo que buscan a los profesionales de la salud de Argentina para trabajar en Chile. En primer lugar había cierto interés por los pediatras, ya que fueron los primeros en poner el grito en el cielo por la situación que vivían. Sin embargo, ahora buscan también: gastroenterólogos, neumonólogos, dermatólogos, gerontólogos, psiquiatras, pediatras, cardiólogos, para servicios de emergencias, cirujanos vasculares, cirujanos de cabeza y cuello, neurólogos, reumatólogos y urólogos.

El anuncio para buscar trabajo en Chile.

El anuncio está realizado por "People & Change", que es una consultora chilena que trabaja no solamente con el rubro de la salud sino con distintas empresas que buscan trabajadores en distintas partes del mundo. En este caso, los hospitales chilenos no dejan de ser percibidos como empresas en ese país ya que no hay establecimientos de índole pública, como en Argentina. De esta forma, el interés ya deja de ser sólo por el médico que quiere salvar su situación económica trabajando, sino que también en Chile se dieron cuenta de que la mano de obra argentina, al menos en salud, da resultados exitosos.

Distintos médicos argentinos manifestaron a MDZ que los llaman los "golondrinas" de la salud en Chile. "Hace tiempo que estamos acá y ya me vine a vivir, pero en realidad este año se ha visto incrementado el número de mendocinos y argentinos en sí que se vinieron a Chile porque ser médico en Argentina no es viable por los bajos sueldos. Algunos vienen por el fin de semana y cobran en dólares. Otros ya elegimos vivir directamente acá porque el costo de vida en Argentina es durísimo", comentó Pablo, médico pediatra mendocino a MDZ.

Así promocionan la búsqueda de trabajo en Chile.

A su vez, en distintos medios chilenos los reconocen como "médicos taxi", que son aquellos que cruzan, atienden y vuelven. Algunos lo hacen en auto a través del Paso Cristo Redentor, pero otros eligen ir directo a Santiago en avión y reservar hoteles para su estadía, ya que luego de atender tendrán un rédito económico que conviene más que atender en cualquier hospital o clínica de Argentina. Y por su parte, los ciudadanos chilenos cada vez eligen más a los médicos argentinos ya que confían en el profesionalismo de ellos para atenderse ante cualquier urgencia. Un dato de ello fue lo evidenciado hace pocos días cuando MDZ publicó que cada vez más chilenos viajan a Mendoza para hacerse cirugías estéticas en manos de cirujanos locales.

Vale aclarar que esta situación se comenzó a ver cuando médicos mendocinos del sector público comenzaron a hacer el viaje a San Luis para ejercer debido a los bajos sueldos en Mendoza. Luego comenzó el éxodo hacia Chile por parte de los trabajadores del Estado. Sin embargo, hoy la situación también afecta a los médicos del ámbito privado también que tomaron la medida del cobro de un coseguro de $6.000 para poder paliar los costos ya que las obras sociales demoran hasta 90 días en hacer los reintegros de las consultas. Por esas cuestiones, cada vez son más los que deciden trabajar en el vecino país.

Los pasos a seguir de los médicos que quieren trabajar en Chile

En Argentina existe un convenio bilateral con el país vecino, que permite la homologación de títulos que son de interés para Chile, los mismos son expedidos por universidades avaladas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. En su mayoría, pertenecen a las carreras de Odontología y Medicina. Según detalló Nosal, dicho trámite te habilita a trabajar como médico cirujano en Chile, pero no para "que se te reconozca económicamente por una especialidad".

Para poder ejercer una especialidad se debe rendir un examen teórico y práctico a través de la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas. Una vez aprobado, se puede ejercer la especialidad en el vecino país.

Otra opción que tienen dichos profesionales para validar la carrera, es a través de un examen llamado EUNACOM (Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina) que fue incorporado en agosto de 2009 en Chile. Según comentó el profesional, el mismo es "bastante complicado y largo". Para inscribirse, se debe entregar una serie de documentos (documento oficial de identidad, foto de identificación, título y formulario de inscripción) y su costo de inscripción es de 262.000 pesos chilenos.