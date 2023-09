No hubo acuerdo con las obras sociales y los médicos del sector privado mendocino cobran un coseguro de $6.000

A horas de que comience el mes de septiembre, los médicos especialistas convocaron a una reunión en Mendoza para comunicar que no hubo acuerdo con las prepagas y obras sociales que operan en la provincia. Desde este viernes cobrarán un coseguro a la consulta médica de $6.000 que en la psiquiatría se elevará a $8.000. Ante los micrófonos de MDZ Radio leyeron el comunicado que presentaron las doce asociaciones que impulsan la medida del cobro del coseguro y detallaron de qué manera se manejarán desde este viernes en adelante. MDZ anticipó esta situación hace poco más de un mes tras dar detalles sobre la dura situación de la salud privada en Mendoza.

El comunicado indica lo siguiente: "Estimada comunidad, en representación de las Asociaciones Médicas de Mendoza, queremos compartir la importante decisión que entrará en vigor el 1 de septiembre del 2023. Tras más de un mes de búsqueda de soluciones, lamentablemente no hemos podido lograr establecer una negociación fructífera con prepagas y obras sociales a las que les solicitamos el valor de la consulta mínima ética de $6.000. Deseábamos encontrar un terreno viable para asegurar la calidad de atención que brindamos a todos nuestros pacientes. A pesar de nuestros esfuerzos, nos hemos visto en la necesidad de tomar una medida excepcional. A partir de la fecha mencionada se establecerá un monto mínimo de consulta de $6.000, diferenciando psiquiatría con un honorario mínimo de $8.000. Esta decisión no ha sido fácil, pero si necesaria para mantener la excelencia de la atención médica".

El comunicado sobre los coseguros.

Y sumaron: "Esto implica que desde mañana, 1 de septiembre, no se recibirán momentáneamente obras sociales ni prepagas, hasta llegar a un acuerdo en todos los centros médicos y hospitales privados de la provincia. Queremos dejar en claro que seguimos abiertos a dialogar y a negociar con financiadores y obras sociales y esperamos encontrar soluciones que beneficien tanto a nuestros colegas como la comunidad. Agradecemos su comprensión a todos. Los retrasos en los pagos y la falta de actualizaciones acordes a niveles inflacionarios en los últimos meses no nos han dejado otra opción hasta que podamos negociar con los financiadores de salud para lograr este valor de consulta mínimo. Sigue siendo nuestra prioridad el bienestar de los mendocinos, por lo que queremos transmitirles que todos los sistemas de guardia seguirán funcionando normalmente con la metodología habitual".

La segunda parte del comunicado de los médicos especialistas.

En comunicación con Según Como Lo Mires en el móvil de exteriores con Cristián Morón, la titular de la Asociación Clínicos Internistas de Mendoza, Andrea Martin, dijo: "Nosotros justamente estuvimos tratando de implementar el cobro de un coseguro para las obras sociales que no llegaran al cobro del mínimo ético. El tema es que las prepagas no nos lo permitieron y no hemos llegado a ninguna mejora, las mejoras que se hablan son muy por debajo de lo que necesitamos en este momento. Cobramos $2500 una consulta a 90 días y encima el 30% se lo deja cada institución".

La conferencia de prensa en la Sede de la Asociación Médica OBUM. FOTO: Cristian Morón/MDZ Radio.

"A partir de mañana se dejan de atender prepagas y obras sociales y vamos a considerar ese honorario mínimo ético de $6.000. En las guardias vamos a atender de forma habitual, seguirá funcionando de la misma manera. Las clínicas privadas nos han llamado en grupo para ver de qué manera se puede implementar esto desde septiembre. Todo será de manera particular, el paciente tendrá que abonar los $6.000 y se hará una factura y se verá si la prepaga se lo reintegra", agregó Martín.

En cuanto a las negociaciones indicaron: "Si llegamos a un acuerdo por los honorarios y cobramos a 30 días, la medida se levanta".

"El sondeo que tenemos es que están adheridos unos 1800 especialistas en Mendoza y creemos que más del 80% está adherido. Entendemos que la situación es complicada para los pacientes, tenemos la esperanza de que las prepagas lo reintegren y esto vuelva rápidamente a la normalidad", cerró diciendo la médica.