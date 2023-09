Alquileres temporarios: por "competencia desleal" también buscan regularlos en Mendoza

Durante la semana, ingresó a la Legislatura de Mendoza un proyecto que busca regular y controlar a las aplicaciones que operan en el ámbito de la promoción turística. Un documento similar trajo polémica semanas atrás al ser presentado en el Congreso nacional por la senadora radical por Mendoza, Mariana Juri, que también busca regular este tipo de alquileres temporarios en todo el país.

En este caso la iniciativa fue presentada por el diputado peronista Germán Gómez, quien indicó: "La actividad turística en la provincia de Mendoza es uno de los pilares económicos fundamentales que no sólo dinamiza la economía local, sino que también contribuye al desarrollo del país. Sin embargo, la proliferación de la oferta de alojamiento temporario turístico, especialmente a través de plataformas digitales, ha llevado a la necesidad de regular este sector para garantizar estándares de calidad, seguridad y equidad fiscal".

"La aparición de plataformas digitales para la oferta de alquileres temporarios ha revolucionado la industria turística. Sin embargo, esto ha creado un vacío legal que permite la proliferación de alquileres no registrados, eludiendo controles estatales y fiscales. Dicha situación no sólo pone en riesgo a los turistas, sino que también genera una competencia desleal para los operadores de alojamientos registrados y contribuyentes regulares", agregó el legislador del PJ.

Y sostuvo que: "los establecimientos de alojamiento turístico regularizados cumplen con una serie de normativas y estándares que garantizan la calidad y seguridad del servicio, además de aportar al fisco. Los alquileres no registrados representan una competencia desleal al operar sin cumplir con estas exigencias y, muchas veces, ofrecer precios más bajos por eludir las responsabilidades fiscales y normativas. Uno de los aspectos cruciales que esta ley busca abordar es el de la seguridad de los turistas y habitantes de la provincia. Los alquileres temporarios no regulados pueden carecer de las medidas básicas de seguridad, como protocolos de emergencia, sistemas contra incendios y estándares sanitarios, poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas".

Para el diputado Gómez, "es imperativo que la ley establezca un sistema que evite en principio, y luego sancione de ser necesario, el ofrecimiento de alquileres temporario o turísticos en la provincia, de unidades que no cuenten con los requisitos necesarios para hacerlo es decir: a) si no están inscriptas en la AFIP b) si no están inscriptas en Rentas c) si no tienen certificado de habilitación comercial municipal d) si no tiene habilitación de la Secretaría de Turismo e) si no se rije por la tarifa homologada por la Dirección de Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo, todos requisitos establecidos por la ley provincial Nº 7863".

Los alquieres temporales en aplicaciones quitaron del mercado gran parte de los inmuebles disponibles. Foto: airbnb

"Uno de los efectos colaterales no deseados de la proliferación de alquileres temporarios no registrados en zonas céntricas de la provincia de Mendoza es el desplazamiento del mercado de alquiler tradicional. Departamentos y viviendas que previamente se alquilaban como residencia permanente para familias o individuos, hoy en día son cada vez más destinados para alquileres temporarios, especialmente en áreas céntricas con alta demanda turística", sumó en su proyecto de ley.

"Este fenómeno no sólo desplaza a los residentes locales en busca de vivienda a largo plazo, sino que también infla artificialmente los precios de alquiler en estas áreas. La rentabilidad de los alquileres temporarios no registrados, especialmente cuando se eluden las obligaciones fiscales y regulaciones, es un incentivo para los propietarios a favorecer este tipo de alquiler en detrimento de las necesidades habitacionales de largo plazo. Por tanto, la ausencia de regulación y fiscalización en este segmento del mercado de alquiler está contribuyendo a una crisis de vivienda más amplia, donde las familias que buscan establecer un hogar estable se ven marginadas en favor de un turismo de corto plazo, frecuentemente no regulado", argumentó.

"Este impacto social negativo es otro factor crucial que justifica la necesidad de una legislación adecuada que regule los alquileres temporarios turísticos en la provincia. La implementación de la ley propuesta podría contribuir significativamente a mitigar este problema, devolviendo estas viviendas al mercado residencial y asegurando una competencia leal y equitativa entre los distintos tipos de alquiler. Además, resulta esencial para regular una actividad en crecimiento que, aunque positiva para el desarrollo turístico de la provincia. Su implementación marcará un paso adelante significativo en la promoción de un turismo más seguro, sostenible y equitativo en la provincia de Mendoza", amplió.

Todos los artículos del proyecto de ley