Miles de mendocinos se agolparon en ANSES para pedir el IFE y el crédito esta mañana

Adultos mayores y jóvenes con o sin hijos se agolparon este jueves y viernes en las puertas de ANSES debido a que la página web y la aplicación móvil no funcionan. En su mayoría, las personas fueron a iniciar o completar el trámite para obtener el IFE de 94.000 pesos. También, muchas personas intentan acceder al crédito de 400.000 pesos para poder comprar alimentos, adelantarse a la suba de precios que es inminente o para arreglar el hogar.

"En mi caso vengo a pedir la clave social para poder pedir el IFE pero para hacer una consulta por una simple contraseña, perdés toda la mañana, muchas horas de trabajo", dijo un jóven de 20 años que trabaja informalmente. "El tema es que hay que hacerlo porque se ve que la página está colapsada. Yo he intentado entrar en todos los horarios y en ninguno he podido acceder", contó.

Algunas personas comenzaron a hacer la fila a las 4 de la mañana de este viernes en la sucursal de ANSES de la calle Eusebio Blanco porque tuvieron la experiencia de dedicar toda la mañana del jueves y no lograron que los atiendan. Otro joven acompañado por la madre explicó que estaba haciendo la cola para "conseguir la clave social para pedir el bono de 94 mil intenté hacerlo por la página pero fue imposible. Acá la mayoría estamos por eso".

La página de ANSES colapsó y miles de mendocinos decidieron ir a la sucursal y hacer largas filas.

Foto: Rodrigo D'Angelo.

Una mujer que también trabaja de manera informal, dijo que estuvo dos días intentando acceder a la página para pedir el IFE, por primera vez. "Quiero aprovechar estas oportunidades que es una ayuda porque alquilo". Otra señora, contó que fue temprano a acompañar a su hija a sacarlo "porque con la inflación no alcanza para la comida, lo vamos a usar para comprar comida nada más, si son 94 mil pesos, tampoco alcanza para mucho". Por su parte, una empleada doméstica señaló que ella cobra el 15 y fue para que la "ayuden con algo porque de acá al 15 no llego, no puedo comprar ni remedios y tengo tres nietos semana por medio para que las chicas no pierdan la escuela".

Por otro lado, una empleada en relación de dependencia manifestó que fue a solicitar el crédito. "Intenté por la página de ANSES, me dieron el código pero después no he podido entrar nunca más. Así que me tomé el día para venir y solucionar el problema, a ver qué es lo que pasa", expresó. El motivo por el cual fue a solicitar el crédito no tiene que ver con darse algún lujo sino con las necesidades más básicas.

Expresaron que necesitan el crédito para comprar comida o arreglar el hogar.

Foto: Rodrigo D'Angelo.

Por el contrario, la mujer sostuvo que "en realidad lo necesito para poder comprar mercadería porque se viene otra subida del dólar y queremos tratar de abastecernos para poder apalear esta crisis. De mis 50 años casi que tengo, llegar a esto cuando uno ha trabajado toda la vida, es increíble. Mi pareja y yo los dos trabajamos y tenemos un hijo que también tiene su trabajo. Pero así todo, no alcanza, porque para empezar pagamos alquiler que se va por las nubes y los sueldos cada vez están por debajo de la inflación".

En el mismo sentido, un trabajador de un reconocido hotel, que también se encuentra en relación de dependencia indicó que también logró sacar el código para el crédito y fue a completar el trámite. El motivo por el cual lo solicitó, fue porque "a todos los que laburamos no nos alcanza, estamos remando en alquitrán. Yo no lo tenía previsto pero el viento zonda le rompió el techo a mi mamá, le hizo un daño tremendo y la quiero ayudar a arreglarlo".