A casi un mes de la medida, los médicos continuarán cobrando la consulta y el acuerdo con las obras sociales se retrasa

A principios de mes, el sector privado de la medicina de la provincia tomó una dura decisión respecto de la atención y las consultas. El cobro mínimo de la misma llegó para paliar los tiempos en los que los médicos cobraban las consultas debido a que las obras sociales y prepagas demoraban entre 60 y 90 días en pagar una consulta de $2.500. Si bien ha habido acuerdos intermedios, la medida seguirá vigente para algunos pacientes que siguen abonando a la hora de atenderse en los privados. Los tiempos siguen siendo la clave para que la situación se destrabe.

Ya en los últimos días de septiembre, la medida está próxima a cumplir su primer mes de vigencia. Sin embargo, los acuerdos demoran en llegar. "La medida la siguen aplicando la mayoría de los médicos. Hay obras sociales que aceptaron los $6.000 y lo absorbieron, son generalmente obras sociales sindicales", comentó el titular del Círculo Médico de Mendoza, José Lodovico Palma a MDZ al respecto.

Y explicó a su vez que: "Otras obras sociales han convenido un valor menor y el profesional le cobra el bono complementario de $1.000 o $2.000. A las prepagas que no aceptaron la propuesta o no actualizaron sus valores, se le sigue cobrando $6.000 al afiliado. Pero los plazos no se han acortado". Y eso último sigue siendo la clave del conflicto por la incesante inflación y devaluación que sufre el país a diario.

Al mismo tiempo que el reclamo crecía (y crece) entre los médicos mendocinos, la medida tomó carácter nacional. Un comunicado de la Confederación Médica de la República Argentina alertó sobre la situación y respaldó a los profesionales de la salud. Sin embargo, el broche final lo dieron más de 30 asociaciones médicas nacionales que confirmaron ponerse en "pie de guerra" con las obras sociales y prepagas con el mismo móvil que lo hicieron en la provincia de Mendoza. Desde el 21 de septiembre, Día de la Sanidad, confirmaron que el cobro de los $6.000 en la consulta iba a ser una medida que no sólo se iba a quedar en algunas jurisdicciones, sino que también se ampliaba a cada rincón del país.

Distintos especialistas dialogaron con MDZ a pocos días de cumplirse un mes de que la medida entró en vigencia y destacaron que la situación no ha mejorado, ya que el cobro de la consulta se volvió una realidad que ya aplica el 95% de los médicos mendocinos del sector privado. Al mismo tiempo reconocieron que durante los primeros días algunas consultas bajaron, que hubo cierta preocupación de parte de los pacientes, aunque al final los pacientes volvieron a realizar las consultas con un ritmo casi habitual.

Algunos pacientes que consultó MDZ aseguraron que se enteraron por los propios médicos que las obras sociales habían llegado a un acuerdo en cuanto a la elevación de los montos y que en algunos casos, dependiendo la especialidad, no tuvieron que pagar por la consulta, pero sí en otros un total de $1.000 o $1.500 tras lo dispuesto por el Círculo Médico provincial. Un grupo un poco más pequeño destacó que desde que se empleó la medida viraron al sector público.

Un dato no menor que explicaron distintos especialistas a este medio es que mientras más se dilate el acuerdo con las obras sociales respecto de los plazos a la hora de abonar las consultas, el problema irá recrudeciendo aún más debido a que con la inflación, el monto de la consulta se irá elevando y ahí dependerá de las mismas prepagas si siguen actualizando los valores o no a la hora de cubrir al paciente. Es decir, desde el primer anuncio se supo que el monto se iría actualizando por la inflación y la de septiembre se verá empujada por estos cobros según explicaron distintas consultoras. Es por eso que se pueden esperar algunos cambios y actualizaciones de los copagos de cara a las próximas semanas si las cosas no se solucionan.