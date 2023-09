Pronóstico: ¿cuál será la temperatura máxima este miércoles?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó a través de su página oficial que este miércoles se registrará poca nubosidad y nevadas en algunas zonas de Mendoza. La temperatura máxima será cercana a los 25º. El sistema nacional no emitió alerta meteorológica por fenómenos que puedan provocar daños o interrupción de actividades en la provincia de Mendoza.

El pronóstico para el miércoles indica cielo con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. La temperatura mínima esperada será de 6° y la máxima de 24º. Será una jornada marcada por la circulación de vientos moderados del noreste que se sentirán con mayor intensidad en San Rafael y General Alvear en horas de la tarde.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia confirmaron que las temperaturas mínimas estimadas en el Oasis norte-este serán de -0.5° C a 3° C; Valle de Uco -2.5° C a 0.5° C; San Rafael, -2.2°C a -3.5°C y General Alvear, -2°C a -3°C.

Las condiciones en la Cordillera de los Andes serán estables sin probabilidad de nevadas durante toda la jornada.

Mapa de alertas del SMN.

Recomendaciones