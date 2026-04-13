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Así va a estar el tiempo en Mendoza este lunes

El lunes mostrará en Mendoza un cambio en el tiempo, con descenso de la temperatura y viento del sur en distintos puntos de la provincia.

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El lunes tendrá en Mendoza una máxima de 24° y viento moderado del sector sur.

El lunes tendrá en Mendoza una máxima de 24° y viento moderado del sector sur.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Después de un domingo con una tarde más templada, Mendoza arrancará la semana con condiciones algo distintas. Habrá un cielo parcialmente nublado, una baja en la temperatura y circulación de aire del sur, en una jornada que volverá a mostrar un perfil más otoñal.

La máxima prevista será de 24° y la mínima de 14°, con vientos moderados del sector sur acompañando buena parte del día. En la cordillera, en tanto, también se espera cielo parcialmente nublado, sin grandes cambios en el estado del tiempo.

Las nubes seguirán presentes en Mendoza. Foto: Santiago Tagua/MDZ
Para este lunes se espera en Mendoza una jornada parcialmente nublada y con descenso de la temperatura.

Para este lunes se espera en Mendoza una jornada parcialmente nublada y con descenso de la temperatura.

En el adelanto para los días siguientes, el martes volverá a mostrar un ascenso de la temperatura, con 28° de máxima y 13° de mínima, además de nubosidad variable y tormentas hacia la noche. El miércoles, en cambio, regresará el tiempo más inestable, con una máxima de 22°, mínima de 14° y probabilidad de precipitaciones aisladas.

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