Así va a estar el tiempo en Mendoza este lunes

El lunes mostrará en Mendoza un cambio en el tiempo, con descenso de la temperatura y viento del sur en distintos puntos de la provincia.

El lunes tendrá en Mendoza una máxima de 24° y viento moderado del sector sur.

Después de un domingo con una tarde más templada, Mendoza arrancará la semana con condiciones algo distintas. Habrá un cielo parcialmente nublado, una baja en la temperatura y circulación de aire del sur, en una jornada que volverá a mostrar un perfil más otoñal.

La máxima prevista será de 24° y la mínima de 14°, con vientos moderados del sector sur acompañando buena parte del día. En la cordillera, en tanto, también se espera cielo parcialmente nublado, sin grandes cambios en el estado del tiempo.