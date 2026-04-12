¿Quiénes son estos tipos con nombre de calle en Mendoza?

Uno de los varios móviles de la columna que llevamos adelante desde MDZ y MDZ Radio fue incorporarnos a la historia de Mendoza a través de conocer quiénes son aquellos personajes que dieron origen al nombre de las calles de nuestra provincia. En consonancia entonces, cuál habrá sido la relevancia trascendente que tuvieron esas mujeres y hombres que nos acompañarán cotidianamente ordenando nuestros domicilios, espacios de trabajo, lugares de esparcimiento, sitios de compra u organismos públicos. Por ejemplo: ¿Quién fue el Coronel Rodríguez, actual calle donde se encuentra la sede de MDZ?

Extiendo el ejemplo. Tal vez pocos sabrán que entre otros tantos “Coronel Rodríguez” de la historia nacional y provincial, la mención puntual a la referida calle honra la memoria de Juan Esteban Rodríguez, “el primer granadero mendocino”. Había nacido el 3 de agosto de 1790, y peleó bajo las ordenes de San Martín en el histórico combate de San Lorenzo. Se había incorporado al cuerpo militar desde su fundación en 1812. Desde ahí; las hizo todas. Estuvo en las expediciones al Alto Perú, volvió a Mendoza para formar parte del Ejército de Los Andes, hizo toda la campaña libertadora por Chile y Perú, volvió para estar en la Guerra contra el Brasil, participó de las luchas internas entre unitarios y federales, ascendió a coronel en 1851 y terminó peleando en Caseros como “rosista” durante aquella batalla del 3 de febrero de 1852. Se retiró tiempo después, tras más de 40 años “peleando” en distintos frentes de combate. Murió casi inválido en Buenos Aires durante 1862. Los últimos años de su vida trabajaba en la pulpería de la familia de su esposa (Faustina Arias). Tenía 72 años.

Según un registro de hace unos años, la provincia de Mendoza contaba por ese entonces con 10.397 calles y caminos viales (Fuente: Oliva – Romanelo – Guerrero – 2018). La amplia mayoría de los nombres de esas vías se refieren al General San Martín y su gesta libertadora.

Así pues, el nombre de calle que más se repite en Mendoza es: "General San Martín” con 87 veces. Pero deberíamos agregar 11 veces más cuando se nombra la calle como “Libertador”, lo que totalizaría 98 calles.

En una primera lectura sumaron 320 las calles que se refieren a la gesta sanmartiniana. A continuación, en números de calles, las más reiteras tras “calle San Martín” en la provincia son: Remedios Escalada lleva el nombre en 23 calles; Maipú 20; Fray Luis Beltrán 18; Ejercito de Los Andes 17; Granaderos 17.

Y si de ahí sumamos las reiteraciones de los nombres de calle: Chacabuco, Patricias Mendocinas y Sargento Cabral con 15 nombres de calle cada una; Paso de los Andes y San Lorenzo con 13; Falucho con 12; Yapeyú 10; Boulogne Sur Mer 9; Bandera de Los Andes 7; O’Higgins 6; Los Andes 5; Infanta Mercedes 4; Manzano Histórico 3, llegaríamos a la mencionada suma de 320 calles.

avenida libertador parque general san martin (3).JPG ¿Quiénes son estos tipos con nombre de calle en Mendoza? ALF PONCE MERCADO / MDZ

Seguimos sumando calles sanmartinianas

Pero la cuenta podría multiplicarse si agregamos a todas las calles mendocinas, de todos los departamentos provinciales, que se denominan con una directa relación al General San Martín. Sumemos entonces, ejemplos de calles con personajes que tuvieron incidencia preponderante en la vida de San Martín y sobre todo en Cuyo.

Vamos con los parientes directos: Gregoria Matorras y Juan de San Martín, los padres del libertador cuentan con varias denominaciones de calles provinciales. Su esposa Remedios Escalada de la Quintana, su yerno Mariano Balcarce, su consuegro Antonio González Balcarce, sus cuñados militares Manuel y Mariano Escalada de la Quintana, su suegra Tomasa Francisca de la Quintana. Ya habíamos mencionado a Merceditas; pero podríamos agregar a Rosa Guarú, la indígena guaraní que alguna corriente historiográfica sindica como su madre biológica de San Martín, aunque sea una versión no comprobada, pero que tiene su calle.

También aquellos extranjeros que pelearon por la causa patria junto a San Martín tienen su calle: Ambrosio Crámer (francés): San Martín lo designó al frente del Regimiento de Infantería Nº 8 formado por negros, pardos y mulatos. Federico de Brandsen: el coronel francés que actuará desde 1817 en el Regimiento de Granaderos y que murió en el combate de Ituzaingó. Diego de Paroissien (ingles): Cirujano Jefe del Ejército de los Andes y médico personal de San Martín. Alejandro Aguado: Banquero español; unas de los hombres más ricos del mundo y amigo personal de San Martín. Hipólito Bouchard: Corsario francés, nacionalizado argentino que luchó al servicio de las Provincias Unidas. Francisco de Miranda (español – venezolano): Precursor de la emancipación americana. Guillermo Brown (irlandés): El conocido gran marino. Lord Cochrane: Marino ingles que actuó como vicealmirante en la Campaña a Perú. Eduard von Holmberg: Austriaco que llegó con San Martín a Buenos Aires en 1812.

Sumariamos además a los ingleses Miller y Granville, más el francés Pedro Raulet quienes también cuentan sus nombres en calles mendocinas. Y al andaluz Antonio Arcos creador de la bandera chilena (que hasta un cerro posee su nombre).

Las calles de oficiales y soldados criollos

Álvarez de Arenales designado por San Martín a cargo de una división en la expedición al Perú; Mariano Necochea, el gran intelectual y destacado soldado en toda la campaña libertadora; Manuel de Olazábal, joven militar que llegó con San Martín a Mendoza en 1814; Matías Zapiola, amigo de San Martín que viajó con él al Río de Plata junto a Carlos de Alvear con su esposa María del Carmen Sáenz de Quintanilla, Francisco Vera y Francisco Chilavert (cuatro nombres de calles más) en la fragata George Canning (otra calle).

Los criollos, convertidos en personajes de leyenda e inmortalizados en calles: Tropero Sosa, Molinero Tejeda, Chileno Herrera, el baqueano Justo Estay, “Los 60 Granaderos”, el espía Pedro Vargas y su hermano Rafael Vargas que donó los esclavos que compondrán la Banda Talcahuano (otra calle). Fray Luis Beltrán; el fray Aldao; el padre Lorenzo Güiraldes quien bautizó a Merceditas, bendijo la Bandera del Ejército de Los Andes ante Nuestra Señora del Carmen y dirigió la escuela Santísima Trinidad (otros tres nombres de calles más). Quienes dirigieron las columnas libertadoras en el paso cordillerano: Francisco Zelada, Miguel Soler, Juan M. Cabot, León Lemos y Ramón Freire.

Los pasos cordilleranos: Paso de Uspallata ya citado, Los Patos, Planchón, Portillo, Guana, Come - Caballos. Pero también Caiquenes, El Pehuenche, El Parlamento de La Consulta en Fortín de San Carlos con la medición del Fray Inalicán ante los indios del sur dirigidos por Ñacuñán (todos nombres de calles).

Los políticos y sus calles

Los políticos que interactuaron con San Martín: Godoy Cruz con 18 calles en Mendoza al igual que Las Heras. Mientras Juan Agustín Maza, Tomás Guido y Pueyrredón registran 23 menciones de calles en todo Mendoza y el nombre de Pedro Molina en 11. También Bolívar, Sucre, Monteagudo y Agrelo estarán presentes. Vicente Dupuy, Teniente Gobernador de San Luis y José Ignacio de la Roza, Teniente Gobernador de San Juan en tiempos de la gobernación cuyana de San Martín. Pero además Juan Esteban Pedernera, quien desde Granadero con 18 años llegó a Vicepresidente de la Nación con Derqui en 1860 y su comprovinciano puntano Coronel Pringles. Y otros como el peruano Toribio Luzuriaga quien reemplazó a San Martín en la gobernación de Mendoza y Gregorio Perdriel mandado por Alvear para destituir a San Martín y que fue rechazado por el pueblo.

José Moldes quien será el primer gobernador mendocino nombrado por la Junta de 1810; los congresales de Tucumán como Tomás de Anchorena, Laprida, Boedo, Bulnes, Medrano, Fray Justo Santa María de Oro, Gorriti, Thames.

Agregaremos a los mendocinos con enorme protagonismo militar: José Albino Gutiérrez, el Coronel Díaz (Pedro José), “el negro” Lorenzo Barcala, Gerónimo Espejo, Bruno y Juan Bautista Morón, José Maure, José María Villanueva, Casimiro Recuero, José Videla Castillo y Manuel Corvalán, quien trajo la noticia de la revolución de mayo a Mendoza. Destacados también los De la Plaza (el coronel Pedro Regalado, Hilarión y José María). Todos hecho calles.

Los héroes del Combate de San Lorenzo: el Granadero Baigorria que junto a Cabral salvaron al General y el uruguayo Capitán Bermúdez quien murió por una herida a casi una semana del histórico combate. Podríamos citar a Güemes, Artigas o Belgrano (con 39 calles en Mendoza) fundamentales en la estrategia continental.

Manuel Blanco Encalada, forjador de la Armada Chilena, persona de ultra confianza de San Martín, al igual que el tucumano José Antonio Álvarez Condarco, topógrafo, químico y secretario privado del libertador que diseñó el campamento de Tamarindos (El Plumerillo) o los médicos Cosme Argerich, Juan Zapata (peruano) y Anacleto García también tendrán su calle.

perdida de agua marmol y juan b justo (3).JPG ¿Quiénes son estos tipos con nombre de calle en Mendoza? ALF PONCE MERCADO / MDZ

Rudecindo Alvarado, comandante del cuerpo de cazadores de Los Andes y posteriormente dos veces gobernador de Mendoza. Los hermanos José Miguel y Juan José Carrera, Rodríguez Peña, Álvarez Jonte, Álvarez Thomas, Azcuénaga, Hilarión de la Quintana, el paraguayo Bogado, el extraordinario militar uruguayo Enrique Martínez, el porteño Antonio Beruti y un extenso etcétera de decenas de calles que se encuentran en los distintos departamentos mendocinos portando nombres de personajes que también actuaron al lado de San Martín.

Podríamos seguir relacionando calles sanmartinianas como: Alameda, Cristo Redentor, Aconcagua, Cerro de la Gloria o Los Barriales y también los combates librados en Picheuta, Potrerillos, Guardia Vieja, Achupallas, Cancha Rayada, Piuquenes, Las Coimas, Corapalihue, o enfrentamientos de San Martín bajo bandera española: Bailén, Arjonilla, etc., y en las campañas de emancipación americana: Rancagua, Riobamba, Pichincha, Ayacucho, Junín. También Alto Perú, Perú, Chile, Santiago de Chile, Concepción, Valparaíso o Callao. Todas calles en Mendoza.

También las mujeres están presentes. A las ya nombradas “Damas Patrióticas”, “Patricias Mendocinas”, Remedios, Mercedes (o como Infanta Mercedita) se sumarian: Dolores Prats de Huici, Laureana Ferrari (casada con Olazabal), Margarita Corvalán (hermana de Manuel y casada con Pedro Anzorena), Mercedes Álvarez de Segura (hija de Damián Álvarez y prima de los Morón), Martina Chapanay, la mítica India Magdalena, Josefa Tenorio, Manuela Sáenz (pareja de Bolívar) o Santa Rosa de Lima.

Los otros próceres recordados con menciones en las calles

Enumerando la cantidad de menciones de los próceres en calles, los que más figuran son estos. Belgrano: 39; Sarmiento: 37; Mariano Moreno: 33; Perón. 32; Rivadavia: 27.

Otros que sumariamos a la lista de calles serán: Juan José Paso, Laprida, Viamonte, Vélez Sarsfield, Rondeau, Alfonsín, Illia, Dorrego, Mitre, Artigas, Yrigoyen, Rosas, Balcarce, etc.

Mendocinos en la calle

Hay muchos ya citados; incorporamos a Juan Agustín Maza con 23 calles que lo reivindican, Godoy Cruz con 18, Gerónimo Espejo con 16 y Pedro Molina con 11. También: Emilio Civit con 15, Agustín Álvarez con 9, Carlos W. Lencinas, 7. Más atrás otros, como Arístides Villanueva, José Vicente Zapata, Martín Zapata, Vicente Gil, Ricardo Videla, Guillermo Cano, Domingo Bombal, etc.

Las referencias en calles a personajes del ámbito cultural también tienen su representación: José Hernández con 14, Esteban Echeverría con 13, Lugones con 12, Martín Fierro con 8, Gardel con 7, Ricardo Güiraldes con 6, Atahualpa Yupanqui con 4. Víctor Hugo, Borges y Andrade, también tienes sus calles.

Dos mendocinos destacamos en esa área: Hilario Cuadros con 9 calles y Alfredo Bufano con 8. También podríamos agregar a Américo Cali, Antonio Tormo, Ricardo Tudela, Fernando Fader, Tito Francia, Juanita Vera, Antonio Di Benedetto y Marciano Cantero, con una avenida. La calle “Cañadita Alegre” y “Trovadores de Cuyo” están en este rubro. Agrego: Huarpes, Vendimiadores, Los Pescadores, etc.

Las efemérides

La fecha de 9 de Julio con 27 calles referenciales, 25 de mayo con 26, 20 de junio con 11.

El tema Islas Malvinas con calles como: Soldados de Malvinas, Héroes de Malvinas, Malvinas Argentinas, Capitán Pedro Giachino o 2 de abril. Citamos, además algunas fechas: 3 de febrero, 12 de octubre, 1 de mayo, 26 de enero por el terremoto mendocino de 1985, 24 de marzo de 1876, 8 de marzo (día de la mujer) y 17 de agosto (por la muerte de San Martín) y muchos aniversarios departamentales. Podríamos agregar: Constitución, Independencia, Patria, Libertad, Primera Junta y Congreso de Tucumán.

Ríos y más referencias geográficas para calles: Río Atuel con 8, Río Grande con 7, Tunuyán 6 y Blanco 5. Innumerables calles con nombres de plantas o árboles, como así también de cerros o montañas.

Los personajes locales

En cuanto a los departamentos se registran nombres de calles con referencias locales, por ejemplo: Fermín Salcedo Cano en Junín, Maestro Lancelotti en San Martín, Iaccarini en San Rafael, Calafat de Alvear, Modesto Lima de Lujan de Cuyo o Leonor Ferreyra en Rivadavia, solo por mencionar algunas entre centenas de calles que recuerdan a ilustres vecinos departamentales.

Existe calles con nombres de países y son encabezadas por Italia con 18 y España 16. Luego Chile con 15 y Líbano 12. Mientras que la provincia que posee más número de calles es San Juan con 21 y Buenos Aires con 17 al igual que San Luis.

El Departamento que más calles posee es Guaymallén: 1385. Maipú 1154, Las Heras 1070, Godoy Cruz 1060, San Rafael 933, Lujan 902 y Capital 603. La Paz con 117 y Malargüe con 145, los que menos tienen.

Otras clasificaciones

Los nombres de calles referidos a deportistas son encabezados por Jorge Newbery con 6 calles, Benjamín Matienzo con 5, Ernesto Contreras con 3, Nicolino Locche, Eusebio Guiñez, Víctor Legrotaglie, Gladys Ortega (la destacada atleta de Palmira), Carola Lorenzini o en Junín, distrito de Philipps: Morán (jugador de fútbol y maestro), entre otros referentes. Zuloaga o Cattaneo, podrían figurar además (fueron aviadores y empresarios).