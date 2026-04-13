Lluvias en CABA: el día en que vuelve el agua y cómo sigue el tiempo esta semana

El cielo porteño arranca la semana sin grandes sobresaltos, pero esa calma no durará demasiado. Con el correr de los días, la nubosidad irá ganando terreno en la CABA y, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias volverán a aparecer entre el martes por la noche y el miércoles.

No se espera un cambio brusco de temperatura, aunque sí jornadas más húmedas, con marcas térmicas moderadas y un escenario más inestable hacia la mitad de la semana.

Después de un lunes relativamente tranquilo, la situación empezará a modificarse el martes. Durante buena parte del día se prevé cielo mayormente cubierto, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 24. Hacia la tarde, incluso, podrían registrarse precipitaciones aisladas, aunque con una probabilidad baja, de hasta 10%. El dato más importante aparece por la noche: allí el SMN marca entre 10 y 40% de chances de chaparrones, con una temperatura cercana a los 20 grados.

Ese será el anticipo de una jornada todavía más inestable. Para el miércoles, el organismo espera condiciones similares durante todo el día, con posibilidad de chaparrones desde la mañana hasta la noche. La temperatura se moverá entre los 20 y los 23 grados , en un día que además podría tener viento con ráfagas o velocidades de hasta 31 kilómetros por hora. No será una jornada de frío, pero sí de tiempo más pesado, con cielo cubierto y probables lluvias intermitentes.

El lunes 13 funcionará como una especie de transición. La mañana se presentará con cielo algo nublado y una mínima de 15 grados, mientras que por la tarde se espera un aumento de la nubosidad. La máxima prevista es de 24 grados, en una jornada que, en principio, no mostraría lluvias. Será el día más estable del tramo analizado, aunque ya con señales de que el tiempo empieza a desmejorar.

El martes 14, en cambio, mostrará un panorama más gris desde temprano. Se prevé cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, con ambiente templado y sin demasiada amplitud térmica. La chance de precipitaciones crecerá con el paso de las horas y se hará más clara hacia la noche, cuando podrían aparecer los primeros chaparrones en la Ciudad.

Para el jueves 16, el pronóstico todavía mantiene cierta inestabilidad, aunque con menor intensidad. Se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 24, con cielo mayormente nublado y apenas un 10% de probabilidad de lluvias durante el día. No aparece como la jornada más complicada, pero tampoco como un regreso pleno del buen tiempo.

Un cierre de semana más estable

La mejora más concreta llegaría el viernes 17. Ese día, según el SMN, el cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada, sin lluvias previstas y con temperaturas algo más agradables. La mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 25, en lo que podría convertirse en el día más amable de la semana para quienes esperan una tregua después de las precipitaciones.

Así, el panorama para CABA deja una secuencia bastante clara: arranque estable, aumento de nubes, lluvias entre martes a la noche y miércoles, y una recuperación gradual hacia el final de la semana. Para quienes tengan actividades al aire libre o necesiten organizar traslados, el foco estará puesto en la mitad de la semana, cuando convendrá salir con paraguas a mano y mirar el cielo un poco más de cerca.