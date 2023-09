Comercio: el "feriado innegociable" que no se cumplirá por la crisis

Esta semana, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) que agrupa a los empleados mercantiles el confirmó traslado del Día del Empleado de Comercio –que tal como lo indica la ley 26.541 se celebra todos los 26 de septiembre-, al día lunes 25. Por eso, este lunes será feriado para los trabajadores del comercio. Los sindicatos indican que es un "feriado innegociable", pero algunos negocios quieren abrir por el duro momento económico que atraviesan por la crisis.

Distintos sectores informaron que la decisión es no abrir ese día, como por ejemplo el CEC y las cámaras empresariales que firmaron un acuerdo para que los shoppings y supermercados permanezcan cerrados por la celebración de este día como un reconocimiento al trabajor del comercio. Es por eso que la atención al público se verá afectada en ese sentido durante la jornada del lunes, ya que las puertas van a pemanecer cerradas por ese motivo.

Por el otro lado, los comerciantes de negocios del centro mendocino manifestaron que por el momento económico que están atravesando, muy complicado por cierto, algunos ya se pusieron de acuerdo para abrir este lunes de igual manera. En distintos feriados o fines de semana largo han establecido diversos horarios de atención para que el comercio siga funcionando, pero desde las entidades entienden que se trata de una fecha especial.

"Nosotros elegimos trabajar, no podemos darnos el lujo de no abrir en un contexto tan complicado. Somos los dueños del negocio quienes lo atendemos y podemos trabajar en este feriado, entonces lo vamos a hacer porque cerrar es no vender y si no vendemos se complica el fin de mes", contó Manuel, dueño de un comercio de la Peatonal Sarmiento ante la consulta de MDZ. Además, indicó que se trata de un feriado que sólo afecta a los trabajadores del comercio pero que para el resto de Mendoza es un "día normal".

"Si nosotros no abrimos y el de enfrente sí abre, perdemos a los clientes que se van a comprar a otro lado. Entonces siempre que se pueda trabajar lo vamos a hacer", respondieron en otro negocio del centro en la recorrida de MDZ.

Desde la Cámara Empresarial, Comercial, Industrial y de Turismo de la Ciudad de Mendoza informaron que los dueños tienen la potestad de elegir si trabajan o no y que el sector necesita las ventas para poder seguir creciendo. Al mismo tiempo manifestaron que si hay atención al público sea realizada por los dueños y no por empleados que "mercen el día de descanso".

Por su parte, el Secretario General del CEC Mendoza, Fernando Ligorria, dijo: "Nosotros lo tenemos definido, firmamos un acuerdo con las cámaras y representantes del comercio de Mendoza que se festeja el cuarto lunes de septiembre. No va a ser laborable de ninguna manera".