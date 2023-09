La confesión de Lionel Messi que dejo boquiabiertos a sus fanáticos

En una distendida charla con Miguel Granados en su programa "Olga TV", el mejor del mundo, Lionel Messi, compartió detalles sobre su vida personal y deportiva.

Durante la entrevista, Messi abordó varios temas, entre ellos su reciente llegada al Inter Miami, su exitoso paso por el Paris Saint Germain, y sus planes de retiro. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la audiencia fue su sinceridad al hablar sobre su relación con la tecnología y las redes sociales, en especial con WhatsApp.

"Por Internet compro mucho, sí, me gusta comprar así. No soy de usar mis stickers en WhatsApp. En realidad, soy bastante cortante para los WhatsApp", admitió Messi, dejando claro que no es un entusiasta del uso de emojis y stickers en la plataforma de mensajería más utilizada del mundo.

Messi en su entrevista con Migue Granados Foto: Captura de Pantalla

Esto generó la reacción de las personas en las redes sociales que pensaron cómo Lionel Messi no use este tipo de mensajes que se han instalado en la cultura popular. Otros usuarios decidieron seguir el camino del astro argentino y no utilizar más stickers en WhatsApp.

Un comentario que reaccionó a la decisión de Messi Foto: redes

Además, Lionel Messi comentó que prefiere enviar mensajes de texto en lugar de grabar mensajes de voz. "No mando tanto audio, prefiero más mensaje", señaló, dando a entender que prefiere la escritura como medio de comunicación en línea.

El astro del fútbol también compartió una sorprendente revelación sobre sus hijos. "Los chicos no tienen celular todavía", afirmó. Esta declaración generó un debate sobre la decisión de Messi y su esposa, Antonela Roccuzzo, de mantener a sus hijos alejados de los dispositivos móviles en una era digital.

Qué dijo Lionel Messi sobre el Mundial 2026

El capitán de la Selección argentina comentó sobre su posible participación en la próxima Copa del Mundo: "No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque esta lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos".

"Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes, es lindo. Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver como me voy sintiendo. Quizá la liga el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan 3 años todavía", comentó.