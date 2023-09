Los docentes de Buenos Aires están en pie de guerra contra Axel Kicillof

A una semana de que el Gobierno diera a conocer que la inflación de agosto era del 12,4%, el plenario de la Federación de Educadores bonaerenses (FEB) le marco la cancha al resto de los gremios del Frente de Unidad Gremial Docente Bonaerense solicitando a la conducción que pida la urgente reapertura de las paritarias para los primeros días de octubre.

El encuentro de la FEB se desarrolló en La Plata, con mas de 200 congresales que le acercaron a la conducción sindical el pedido de los docentes, quienes no quieren resignar salario contra la escalada inflacionaria. Desde el gremio docente informaron que el encuentro fue para "analizar la actual situación salarial y diseñar un plan de acción para los próximos meses, con la finalidad de recomponer los salarios de los docentes".

EL CONGRESO DE LA FEB SOLICITÓ UNA CONVOCATORIA A LA PARITARIA DOCENTE PARA COMIENZOS DE OCTUBRE



uD83DuDCCCNota completauD83DuDC47https://t.co/wuCEigwHmw — FEB (@LaFEB) September 20, 2023

"Los congresales trajeron la voz de los docentes en cada distrito y dejaron muy en claro que debe haber una convocatoria a paritarias para los primeros días de octubre para que el potencial incremento pueda ser percibido en noviembre", afirmo Liliana Olivera titular de la FEB.

La titular del gremio, integrante del Frente de Unidad Docente Bonaerense, anticipó que en los próximos días van a presentar una nota al Ministerio de Trabajo de la provincia para formalizar el pedido de reapertura de las paritarias.

Asimismo, sostuvo que la convocatoria a rediscutir salarios debe ser en los primeros días de octubre, "es importante que se realice a principios de octubre para que los tiempos lógicos de negociación permitan que los docentes cobren el aumento en noviembre y no más adelante. Lo cual significaría, en este contexto inflacionario, una nueva pérdida del poder adquisitivo de los docentes".

Liliana Olivera, presidiendo el congreso de la FEB.

En tanto, Liliana Olivera no descartó la realización de medidas de fuerza contra el gobierno de Axel Kicillof. "En el congreso de FEB no definimos ninguna medida de fuerza, pero no descartamos que en un futuro empecemos a analizar distintas líneas de acción, sobre todo entendiendo que estamos en un contexto sumamente desfavorable para los docentes bonaerenses".

Recordemos que, a finales de agosto y principios de septiembre, uno de los gremios que integran la FEB, realizo medias de fuerza por 24 y 48 horas, al igual que el Suteba Multicolor, enfrentados a la conducción de Roberto Baradel.

Vale agregar que, tanto los docentes como todos los trabajadores de la administración publica bonaerense, tuvieron en septiembre un 25% de aumento salarial además del pago del bono de $30.000 anunciado por el Gobierno nacional tras las elecciones primarias. Por lo que el salario de docentes y estatales de la provincia quedo un 2,2% por arriba de la inflación acumulada.