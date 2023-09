Curiosidades de Buenos Aires: el misterioso gaitero de Plaza San Martín

Viernes a la noche en el centro porteño. El momento de mayor frenesí en la Ciudad había terminado. Ya no se registraban filas de espera en las paradas de colectivos, ni actividad en la salida de las oficinas, al menos en las que quedaron en funcionamiento tras el forzado ingreso al home office por la pandemia. La hora azul, para mi gusto un momento mágico que se vive con intensidad en el centro de Buenos Aires como en pocos lugares en el mundo, había pasado para dejar lugar a la oscuridad.

A esa hora, la zona de Plaza San Martín aparece solitaria y hasta peligrosa. Los alrededores de la plaza, especialmente hacia la Avenida 9 de Julio, son el exponente más claro de la Buenos Aires "parisina", orgullo de los porteños de otras épocas y con algunas de las cuadras más elegantes que se puedan encontrar. Ese enclave europeo en medio de la ciudad fue el centro del desarrollo de las grandes mansiones de la década del 20 que representaron un emblema de la argentina opulenta que exportaba al mundo.

La más importante de ellas es la que le diseñaron y construyeron a Mercedes Castellano de Anchorena, con un frente imponente sobre la calle Arenales que hace difícil pensar que ese edificio fuera la vivienda de una sola familia.

Como en muchos casos, el tiempo y la crisis de la economía hizo que esos palacios fueron imposibles de financiar por sus dueños y terminaron vendidas o donadas al Estado. El Palacio Anchorena pasó a ser el Palacio San Martín, sede oficial de la Cancillería.

Hoy la zona sigue mostrando todo el lujo de otras épocas, pero matizado por un fenómeno de pobreza nunca visto en la historia Argentina. La Plaza San Martín, que llega hasta el frente a la Cancillería, suele ser "dormitorio" de homeless y territorio de bandas que circulan por la zona de Retiro con distintos fines y no siempre delictivos. En muchos casos se trata de seres perdidos que circulan sin una razón específica, víctimas de la impiedad con el que este país ha tratado a sus habitantes. Todo forma parte de esa Argentina golpeada directamente por una pobreza ya estructural que la Universidad Di Tella midió en junio en 43% y que el viernes la UCA volvió a poner en 39% firme y sin solución.

Esa noche caminaba desde la redacción hacia mi auto por Arenales para cruzar por adelante de la Cancillería y llegar al estacionamiento, desde una cuadra antes, comencé a escuchar el indudable sonido de una gaita. La soledad de la calle era absoluta con unos 7 grados ambiente que le daban un tono más grave a toda la escena.

De repente apareció la razón de la música que se escuchaba: en una soledad absoluta y parado en el medio de esa plaza, un gaitero ejecutaba temas con total tranquilidad. Pasé al lado del personaje, debo aclarar, con toda la desconfianza del mundo. El gaitero aparecía claramente sui generis; no solo era extraño el lugar y el momento, sino la vestimenta. Parecía volver de jugar un partido de fútbol o rugby: pantalón corto que de lejos no identifiqué si eran de la UAR o Boca Juniors, zapatillas y remera.

Llequé a pensar que se trataba de un extraño rito extranjero que brindaba un homenaje al país frente a la Cancillería. Pasé de largo y llegué a mi auto, pero la curiosidad pudo más.

Volví y cuando estaba acercándome terminó, siempre en soledad, uno de los temas. Entonces me animé con la pregunta obvia: "Disculpame, ¿me podés explicar qué hacés acá tocando la gaita?". Sin inmutarse me explicó: "Vengo acá porque en mi departamento no puedo tocar, los vecinos me echan a patadas".

Ya que estaba le pedí: "¿Te tocás algo y te grabo?". "Perfecto", me dijo, y arrancó con La Flor de Escocia, el himno nacional. Eran las 9 de la noche y seguí mi camino mientras él seguía con su concierto de gaita.

Mira el video del gaitero