Lluvias y nevadas: ¿qué zonas se verán afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó a través de su página oficial que este martes se registrará poca nubosidad y nevadas en algunas zonas de Mendoza. La temperatura máxima será cercana a los 20º. El sistema nacional no emitió alerta meteorológica por fenómenos que puedan provocar daños o interrupción de actividades en la provincia de Mendoza.

El pronóstico para este martes indica cielo parcialmente nublado y ascenso de la temperatura. La temperatura mínima esperada será de 6° y la máxima de 21º. Desde la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia informaron que se registrarán heladas durante la jornada. Las temperaturas mínimas estimadas serán en el Oasis norte - este, -1.8° a 0° C; Valle de Uco: -3° a 0° C; San Rafael y General Alvear, -3.5° a -2.5° C.

Se registrarán precipitaciones durante la mañana y la tarde en el Valle de Uco. Las condiciones en la Cordillera de los Andes serán inestables ya que se esperan nevadas durante toda la jornada.

Mapa de alertas del SMN.

Recomendaciones