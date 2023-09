La historia de superación de "la miedosa" Morena y su relación con Messi

Morena se hizo conocida por el apodo “la miedosa” luego de realizar un TikTok viral, de un ping pong de preguntas y respuestas que se realiza actualmente en las escuelas secundarias del país. A pesar de su corta edad, la adolescente ha atravesado numerosas situaciones, desde bullying en la escuela debido a que padece la "enfermedad de Messi" hasta acoso y agravio en redes sociales.

Al publicarse el video, el pasado 4 de junio, se llenó de comentarios ofensivos, insultos y críticas, lo que desencadeno en que la adolescente de 14 años llegue llorando a su casa al no saber como reaccionar frente a esta situación. Fue su mamá quien la incentivó y alentó para que use la misma plataforma de TikTok y se grabe para mostrarle al mundo lo que más le gusta hacer, que es cantar.

Morena tomó el consejo de su madre y decidió publicar un video cantando una canción de María Becerra, “Desafiando el destino” publicada por la artista en el 2022, las repercusiones fueron completamente inesperadas, ya que recibió un mensaje por privado de la cantante, quien le hacia mención de que siga publicando este tipo de contenido.

Su paso por la primaria no fue nada fácil ya que por problemas de crecimiento sus compañeros le hacían bullying, esta situación lamentablemente se repitió al transitar los primeros años del secundario. “Desde la primaria venía recibiendo bullying. Yo era muy chiquita y mis compañeros no querían jugar conmigo y me dejaban de lado. En la secundaria, en primer año, también la pasé muy mal. Mis compañeros me tiraban azúcar en la mochila, hablaban mal de mí y me tuve que cambiar de curso porque todos los días lloraba. No quería ir a la escuela”, explico en una entrevista.

Joana mamá de Morena, se enteró por una reunión de padres el sufrimiento que tenia que atravesar su hija en el colegio, ya que para no angustiarla se guardaba todo lo que le tocaba vivir.

La incursión en el ámbito musical

Junto con Kiyan, Morena escribió su canción “Fantasmas de la oscuridad” donde cuenta todo lo que tuvo que atravesar. “Cuando More habla de enfermedades, habla de una enfermedad que le detectaron de muy chiquita, por la que le diagnosticaron problemitas de corazón, de riñón. Algunas las superamos, otras no”, dijo su mamá.

Por otro lado nunca contó que realiza el mismo tratamiento que Messi para crecer, se coloca inyecciones con hormonas por la falta de desarrollo de cromosomas.

En un accidente de moto Morena con 6 años, perdió su papá, a quien le gustaba mucho el rap y el hip hop, por eso ahora sus familiares se ponen feliz al verla hacer música.

Ahora es apodada por las redes como la “talentosa” y no siendo “la miedosa” el principal apodo ofensivo que recibió.