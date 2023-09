El insólito motivo por el que al menos 19 parejas podrían perder su casamiento

Por el paro que mantiene la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén, al menos 19 parejas que tenían turno para este viernes podrían perderlo. Esto se debe a que el personal del Registro Civil mantiene las oficinas cerradas en reclamo por la designación de nuevos empleados, la refacción de impresoras y compra de insumos.

El conflicto entre ATE y la gestión gubernamental comenzó meses atrás, concluyendo con una resolución temporal bajo la promesa de responder a los reclamos. Ante la falta de respuestas, los afiliados resolvieron volver al paro por tiempo indeterminado hasta tanto no cambie la situación con respecto a los pedidos gremiales.

El delegado gremial, Huenui Pilquiñan, habló con la prensa y comunicó que serán unas 19 parejas las que no podrán casarse por la disposición del sindicato: "Lamentamos mucho la situación de estas parejas que no van a poder casarse, pero hasta que no veamos los decretos firmados no vamos a levantar la medida".

El mismo señaló que no es la primera vez que ocurre y que son varias las dependencias de la provincia afectadas, por lo que existe la posibilidad de que este escenario se repita. Al mismo tiempo, están suspendidos las emisiones o renovaciones del DNI o cambios de domicilio.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, también se comunicó con la prensa e informó que solo hubo charlas informales para revertir la situación. En coincidencia con Pilquiñan, indicó que los trabajadores no van a levantar la medida mientras no se cumpla con lo acordado previamente.

Quintriqueo señaló también que de la planta de 361 empleados con los que cuentan los registros civiles de Neuquén, solo hay 245 activos. Además remarcó que "desde el 2016 a la fecha a la fecha no hubo ingreso a la planta, entonces los registros civiles funcionan a media máquina, con la mitad del personal, algunos de hecho no funcionan directamente".