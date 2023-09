Tiene 11 años, le diagnosticaron diabetes y comparte en redes cómo es vivir con esa enfermedad

"Estoy en quinto grado y me gusta jugar al handball", dice Francesca a la hora de presentarse. También aclara que detesta las matemáticas y que le encanta compartir tiempo con sus amigos. En agosto, le diagnosticaron diabetes tipo 1, una enfermedad crónica por la que las personas tienen altos niveles de azúcar en sangre.

Francesca habla sin pudor de su enfermedad. "Ya venía con síntomas: tenía mucha hambre, todo el tiempo tenía ganas de orinar, me sentía cansada y empecé a perder peso, entre otras cosas", comenta y sigue: "Fuimos a la Unidad de Atención Pediátrica Marcelino (en Vicente López) y la pediatra nos derivó al hospital. Enseguida empezaron a hacerme estudios: me sacaron sangre, me pidieron muestras de orina y -lo más importante- hicieron un análisis de glucemia".

Al obtener ese resultado -el análisis indicaba 557 de glucemia- le dieron el diagnóstico: diabetes tipo 1. Ese día marcó un antes y un después. "Antes tenía mucha hambre, aliento fuerte y muchísima sed -llegaba a tomar 4 litros de agua por día sin darme cuenta-. Cuando me dijeron que tenía diabetes me asusté un poco", confiesa Fran y agrega: "No sabía que los niños podían tener esa enfermedad... Aunque después me enteré que es común que este tipo de diabetes se diagnostique a mi edad".

La vida de Francesca cambió cuando le dieron el diagnóstico. "Me tengo que medir la glucemia, inyectar insulina y no puedo comer ningún tipo de azúcar", enumera y acota: "La verdad es que me siento muy bien porque es una vida más sana y equilibrada". Es muy responsable con el tratamiento. Sabe que es importante cuidarse. "Ahora me asusta tener una hiperglucemia -de 300 para arriba- o una hipoglucemia -de 70 para abajo- ya que podría convulsionar, desmayarme o entrar en un coma diabético", explica.

Curiosa, una vez que se le pasó el susto de tener diabetes, comenzó a buscar información. "Pensé, ¿a dónde busco recetas y consejos? Y me dí cuenta de que podía encontrar algo en Instagram. Ahí me pregunté cómo podía hacer para que más gente se enterara de esto y aprendiera de una manera fácil. Y se me ocurrió crear una cuenta en Instagram".

En Mi diabetes y yo, la cuenta de Instagram que creó para compartir cuestiones ligadas a la diabetes tipo 1 y al tratamiento, Francesca comparte videos con un estilo muy didáctico. Lo que busca es que se sepa más de la enfermedad y que si hay más chicos como ella a quienes les dan este diagnóstico, no se sientan solos ni asustados. "Mis amigos también se asustaron cuando les dije que tenía diabetes porque igual que yo creían que era una enfermedad de adultos y por eso también es importante contar de qué se trata a través de Instagram".

Diabetes tipo 1: síntomas, causas y tratamiento

Este tipo de diabetes se puede desarrollar en cualquier etapa de la vida, aunque el diagnóstico es más frecuente en la infancia, adolescencia y juventud. Según los expertos de Clínica Mayo, esta enfermedad se desarrolla porque "el páncreas produce poca insulina o no la produce. La insulina es una hormona que el cuerpo usa para permitir que el azúcar (glucosa) ingrese a las células para producir energía".

El origen de la enfermedad puede tener que ver con la genética o con ciertos virus capaces de causar diabetes tipo 1. Desde Clínica Mayo indican que hay factores que pueden aumentar el riesgo de padecer diabetes tipo 1:

Antecedentes familiares . Cualquier persona que tenga padres o hermanos con diabetes tipo 1 presenta un riesgo levemente mayor de tener esta afección.

. Cualquier persona que tenga padres o hermanos con diabetes tipo 1 presenta un riesgo levemente mayor de tener esta afección. Genética . Tener determinados genes aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 1.

. Tener determinados genes aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 1. Ubicación geográfica . La cantidad de personas que tiene diabetes tipo 1 tiende a ser mayor a medida que uno se aleja del ecuador.

. La cantidad de personas que tiene diabetes tipo 1 tiende a ser mayor a medida que uno se aleja del ecuador. Edad. La diabetes tipo 1 puede manifestarse a cualquier edad, pero se presenta en dos momentos críticos. El primer momento crítico se produce en niños de entre 4 y 7 años. El segundo, en niños de entre 10 y 14 años.

Si bien se han desarrollado múltiples investigaciones, se trata de una enfermedad crónica que no tiene cura sino que se enfrenta con un tratamiento que busca controlar la cantidad de glucosa en sangre a combinando insulina con una dieta saludable y un estilo de vida igualmente sano.

La Agencia de Salud de Estados Unidos, a través de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, detalla que este tipo de diabetes es poco frecuente: sólo lo padecen entre el 5 y el 10% de las personas que tienen diabetes. "En la actualidad, nadie sabe cómo prevenir la diabetes tipo 1; sin embargo, esta enfermedad se puede manejar al seguir las recomendaciones del médico para llevar un estilo de vida saludable, manejar los niveles de azúcar en la sangre, hacerse chequeos regularmente y conseguir educación y apoyo para el automanejo de la diabetes", explican desde el organismo.