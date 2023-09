Un local de lencería anunció liquidación por cierre y fue tanta gente que no pudieron abrir

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de mujeres hicieron una fila extensa en dos sucursales de una tradicional lencería marplatense que anunció en las últimas horas su cierre, obligados por la crisis económica, y una liquidación con productos a 50% de descuento. Sin emabrgo, las empleadas no pudieron abrir los locales por la cantidad de gente que se juntó.

La escena dejó a un tendal de clientas enojadas por el anuncio que se emitió el fin de semana pasado, donde desde la firma "Cybelle" dieron a conocer la noticia y avisaron de las promociones. "¡Corré y aprovechá antes de que sea demasiado tarde!", avisaron por redes sociales y generaron un revuelo asombroso.

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios de antiguas clientas. "Mi mamá fue la clienta número 3 cuando abrieron la sucursal en San Juan y Rivadavia, hace unos años me mostraron el fichero. Qué lástima. Mis mejores recuerdos", "No puedo creerlo", "Lamenos la noticia", fueron algunos de los descargos.

Con dos locales en los centros comerciales más populosos de la ciudad, una multitud se agolpó en la entrada para poder comprar lencería, pijamas, batas, medias, calzoncillos, pantuflas, entre otros artículos, a mitad de precio, pero se fueron con las manos vacías bajo una intensa lluvia. Muchas habían esperado durante horas sentadas en la vereda.

El cierre de la lencería causó una revolución en Mar del Plata - Foto: Twitter @limayameztoy

Sin explicaciones oficiales, las empleadas les dijeron que por orden de los propietarios no vieron conveniente abrirle las puertas a tanta cantidad de gente, cuya cola ya daba la vuelta a la manzana, y que les ordenaron que dediquen este día a hacer un inventario. Apenas unos pocos afortunados pudieron comprar con la promoción el día sábado.

Las quejas también se volcaron en las redes sociales: "Yo compré el jueves pasado y no me avisaron", retrucó una mujer, mientras que otra se sumó a su comentario y expresó "Malísima la organización. Hoy con este dia lluvioso fue muchísima gente y pusieron cartel de 'cerrado por inventario'. Las empleadas no saben nada y fue una falta de respeto", agregó otra internauta.

Las cientos de personas que habían llegado se fueron sin hacer uso de la oferta que prometía "50% off en el acto" pagando con tarjeta de débito, crédito en un pago o efectivo.

El aviso de cierre que la lencería hizo por redes sociales - Foto: Instagram @cybellelenceria

"Nuestro querido Cybelle está cerrando las puertas de sus dos sucursales y estamos liquidando TODO (sic) a precios nunca antes vistos", habían convocado desde las redes, donde también avisaron que esto se mantendría "hasta agotar stock".

Extraoficialmente los titulares de la firma histórica de Mar del Plata se abocarán a las tareas de inventario al menos hasta el miércoles y recién el jueves rematarán los productos.

No obstante, muchos de los que fueron y se encontraron con carteles improvisados, escritos con birome, aseguraron que no volverían por el desplante.

La noticia es una muestra más de la desesperación de muchísimas personas que hacen uso de las promociones para adquirir indumentaria, ya que en 16 de los últimos 24 meses, dicho rubro aumentó sus precios más que el nivel general en Argentina.