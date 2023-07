Se desploma la venta de textiles en Mar del Plata: cifras impactantes de la ¿ex? capital del pulóver

Los turistas que visitan Mar del Plata gastan cada vez menos en regalos, principalmente en indumentaria, tal como lo demostró un informe de una red de monitoreo ciudadano que puso en cuestión si la ciudad sigue siendo la "capital del pulóver", título que conquistó durante la década del 70.

El comercio de textiles, nucleado en la famosa avenida Juan B. Justo, vive una etapa de estancamiento que sucumbe su liderazgo en las ventas. Según cuentan los historiadores, fueron los inmigrantes italianos que se instalaron en la zona del Puerto los que trajeron el oficio del tejido del suéter y eso hizo que comenzaran a diseminar sus producciones en barrios aledaños.

La producción textil artesanal la posicionó como el lugar favorito para comprar el abrigo más usado por los argentinos, lo que llevó a la colocación de un cartel con la leyenda "capital del pulóver" en el ingreso a "La Feliz" por la autovía 2.

La red "Mar del Plata Entre Todos" publicó un seguimiento pormenorizado de los gastos de los veraneantes entre las temporadas del 2009 y 2020, según los datos del Ente Municipal de Turismo (Emtur). De ese informe se despende que en el caso de indumentaria y recreación se observa que hasta la temporada 2016-2017 los valores de ambos en promedio se registraban entre un 10 y un 15%; cifras que comenzaron a decaer en las temporadas posteriores.

El último registro del informe "Turismo sostenible: un estado de situación del sector como aporte para la toma de decisiones" marca que en el rubro indumentaria las ventas se derrumbaron al 2,6%, en una tabla donde la primacía de los gastos se los llevan el alojamiento, transporte, y gastos de comida en restaurantes y supermercados.

De este año solo se supo que el gasto promedio diario por persona fue de $12.291 y el giro proyectado de dinero de toda la temporada fue de 278.890 millones de pesos. El informe preliminar detalló que durante diciembre pasado, en general, la estadía promedio en la ciudad fue de 3,1 noches, mientras que en enero fue de 6,8 y en febrero 5,7.

La caída de las ventas de indumentaria - Foto: Mar del Plata Entre Todos

Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil local, graficó, en diálogo con MDZ, que la producción local "perdió liderazgo en la cantidad de unidades vendidas pero no en la calidad". "Mar del Plata sigue siendo la capital del pulóver pese a que la incursión de máquina computadas en la producción abrió otros centros de competencia en el Gran Buenos Aires, con la venta de calle

Avellaneda, o en Córdoba", explicó el especialista.

Según el empresario textil, en paralelo a esta caída hubo un crecimiento de consumo del rubro gastronómico y una diversificación de este sector.

Sin embargo, "la Cámara Textil sigue aumentando su prestigio y las principales marcas de indumentaria fabrican sus productos acá, como La Martina, Lacoste, entre otras".

"El turismo sigue creciendo en cantidad pero no vemos que se refleje en el mostrador; después de la pandemia vinieron muchísimos turistas jóvenes atraídos por las fiestas electrónicas y la playa, pero nostros necesitamos 'a los más viejitos' que son los que antes de regresar a su ciudad pasan a comprar los mejores suéters del país", completó Fasano, quien también es un exponente del Movimiento Nacional Pyme (MoNaPy).

Por su parte, María Liberati, propietaria de la marca de tejidos que lleva su apellido, con 65 años de historia en la ciudad, vio las cifras del informe y las calificó como "aterradoras".

"Hemos notado en los últimos años que bajaron las ventas por múltiples motivos, empezando por la pandemia. Notamos que la tendencia del público en general es a gastar más en experiencias que en objetos. La venta no es la esperada ni la necesaria pero ahora se divide más el gasto", razonó la titular del comercio ubicado en Güemes, el paseo comercial más exclusivo. La calidad de los tejidos sigue "intacta" según referentes del sector - Foto: Shutterstock

Tampoco cree que esta medición haya puesto en duda a Mar del Plata como "la capital del pulóver" ya que "la ciudad sigue siendo un polo textil muy importante y, además de la producción artesanal, acá se produce en forma industrial y para grandes marcas, nacionales e internacionales que producen acá".

Liberati fabrica no solo para su propia marca sino también para pequeñas boutiques, porque hacen una prenda "de alta calidad que no es masiva". "Tengo la idea que hace unos 10 años atrás no se había atomizado tanto la producción, ahora hay muchas fábricas de tejido pequeñas o talleres que hacen otros tipos de negocios. Pero en la ciudad hay muchos productos especializados. En mi local vendo menos que hace una o dos décadas pero no había la cantidad de negocios a nuestro alrededor. Eso cuenta y mucho", describió la diseñadora, en diálogo con este medio.

"La tendencia mundial es invertir de alguna manera más en experiencias que en bienes y eso perjudica no solamente a la industria textil. A su vez, ayudó al impulso del sector gastronómico. También la gente años atrás tenía la voluntad y la posibilidad de ahorrrar para llegar a bienes más importantes como una casa o un auto que hoy son muy difíciles de conseguir porque el crédito está vedado. Por eso esos pocos mangos que les quedan prefieren invertirlo en salidas o en reuniones con amigos, muchísimo más después de la pandemia. Esa tendencia que ya venía se profundizó", opinó la comerciante que reconoce que "una infinidad de puestos de distintos puntos del país fabrican sus prendas en las compañías de Mar del Plata".

Otros datos interesantes del informe de Mar del Plata Entre Todos

El estudio, que está disponible en www.mardelplataentretodos.org, tuvo como objetivo analizar una actividad relevante para la ciudad como es el turismo. Presenta un análisis de la actividad turística local a partir de la observación de los arribos, el alojamiento, el tipo de transporte, la estadía, las pernoctaciones y el gasto de los turistas, y su evolución durante el período 2011-2021. Asimismo, se hace hincapié en el impacto producido por la pandemia por COVID-19 en el turismo local a partir de los comportamientos y las miradas de empresarios y trabajadores del sector.

El informe, dirigido por el grupo de Bernarda Barbini, se centró en puntos tales como el arribo de turistas, gasto en temporada, transporte, entre otras cosas, y se realizó en base a datos proporcionados por el Ente Municipal de Turismo (EMTUR) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) que lleva a cabo el Indec.

En cuanto al total de arribos de turistas anuales el mayor registro se da en 2015 (8.846.314) y el menor en 2021 (6.644.442), excluyendo el año 2020 debido al contexto de pandemia. Según temporada, el mayor registro en alta corresponde a 2015-2016 (4.369.020) y el menor al año 2021-2022 (3.120.240). En cuanto a la temporada media-baja, el mayor registro corresponde al año 2015 (4.477.294) y el menor al año 2021 (3.524.202). Turistas estables mensuales y anuales - Foto: Mar del Plata Entre Todos

Impacto de la pandemia

Los investigadores Nadia Roldán, Mariángel Cacciutto, Gonzalo Cruz Daniela Castellucci, y Yanina Corbo realizaron un abordaje cualitativo centrado en el período 2020-2021, y también trabajaron en el impacto económico de la pandemia en los empresarios y trabajadores, la utilización y valoración de las políticas públicas aplicadas, las percepciones sobre la crisis generada por la pandemia, y las visiones sobre el futuro del sector turístico.

El trabajo reveló una situación crítica vivida por parte de los representantes de los sectores empresarial y trabajador durante 2020 y 2021, producto de la pandemia.

En este sentido, se observó la importancia que tuvo el Estado en la implementación de políticas públicas de ayuda económica que permitieron paliar en parte la situación que debieron afrontar tanto empresarios como trabajadores del sector turístico.

Estos sectores también coincidieron en su mayoría, en visualizar la crisis originada por la pandemia por COVID19 como un problema que va más allá de los aspectos sanitarios e involucra dimensiones económicas y sociales con fuerte impacto en el sector turístico. Sin embargo y al mismo tiempo, se observó a la misma como una oportunidad de revisión en el destino de estrategias de promoción y comercialización que vuelvan a otorgar centralidad al turismo interno.

En este marco, continuar el trabajo intra e intersectorial para la reactivación del turismo y aprovechar la crisis para pensar y redefinir aspectos más sustentables en términos económicos y sociales, se presentan como las mejores alternativas a futuro.