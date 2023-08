La decisión del municipio de Bariloche tras el freno judicial al traslado del monumento a Roca

El proyecto de la Municiipalidad de Bariloche para llevar adelante la refuncionalización del tradicional Centro Cívico de esa ciudad, desencadenó una polémica que parece no tener fin. Es que la iniciativa que busca la puesta en valor de la que es una de las clásicas postales de la ciudad, se centra en uno de sus puntos que incluye remover el monumento de Julio Roca, que ocupa el centro de la plaza seca, a una locación en uno de los extremos que da a la costanera. Sin embargo, este desplazamiento generó una controversia entre quienes se oponen a que se le quite centralidad a la figura de Roca.

Semanas atrás, MDZ relató que el emplazamiento de este monumento tiene un motivo histórico. Mientras era construído el predio del Centro Cívico, a mitad de la obra escasearon los recursos para continuar su ejecución. Como peligraba la culminación, se concibió la idea de homenajear al que por entonces era llamado el “Conquistador del desierto”, aprovechando que el hijo de Julio Roca era por ese entonces el vicepresidente de la Nación. Los fondos aparecieron y al año siguiente de su inauguración, se colocó en un pedestal la figura del general Roca.

Pero la resistencia de quitarle centralidad a este monumento derivó en un recurso de amparo. Y ayer, a través de una medida cautelar, el juez de la Cámara de Apelaciones, Federico Corsiglia, determinó que la intendencia de Gustavo Gennuso se abstenga de "realizar y/o ejecutar cualquier modificación y/o cambio y/o trabajo en el Centro Cívico Plaza Expedicionarios del Desierto, y puntualmente respecto del lugar y estado actual del monumento a Julio Argentino Roca".

El monumento de Julio Roca fue emplazado en el Centro Cívico de Bariloche en enero de1941. Foto Documental: Exequiel Bustillo en Archivo General de la Nación

Ante la resolución judicial que le pone freno al proyecto de puesta en valor del Centro Cívico, el municipio de Bariloche tomó una firme decisión. Según anticipó el intendente Gustavo Gennuso, disconforme oon la decisión judicial, será apelada. “No hay acto administrativo sobre el cual fundar una medida cautelar: Esto es una intenciónm obtuvimos el permiso de la Comisión Nacional de Monumentos”, dijo el intendente de Bariloche a la prensa local el jueves, durante el lanzamiento de la Fiesta Nacional de la Nieve.

Para Gennuso, el juez Corsiglia “actuó demasiado rápido", y cuestionó: "Nos hubiera pedido antes la documentación. No tiene fundamentos sino que dice que quiere un plan vial. No sé qué tiene que ver, por eso digo que detrás de esa resolución hay una cuestión ideológica. ´Si no me gusta como está el tránsito, no te dejo mover a Julio Roca´”, argumentó.

“No quiero que esto sea una guerra. Si no quieren que lo hagamos, no lo haremos”, señaló Gennuso quien tildó la polémica generada por el proyecto como "una grieta”, con "demasiada opinión de personalidades de afuera de Bariloche".