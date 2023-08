La alarmante situación que atraviesan algunos colegios privados mendocinos en medio de la crisis

En los últimos días, MDZ informó sobre los nuevos montos en las cuotas mensuales de los colegios privados. Se estima que desde septiembre esos nuevos valores ya comiencen a regir y tengan un aumento superior al 18%. Esto surge luego de un acuerdo entre el Gobierno provincial y los colegios privados que tienen un tipo de subvención estatal. Sin embargo, desde distintas instituciones piden ayuda debido a que no pueden afrontar los gastos ni los sueldos docentes ya que los aumentos resultan "insuficientes".

La situación particular se da en los colegios del Sur de la provincia. Este miércoles habrá una reunión de distintas escuelas que han manifestado a este medio la realidad que atraviesan producto del caos económico que golpea a todos los rubros en cada rincón del país. En la reunión informarán a los padres y a las familias que no podrán pagar los sueldos de los docentes en su totalidad. "El aumento que dio el Gobierno, que se autorizó la semana pasada, no alcanza para la diferencia de los ingresos y egresos salariales", reconocen en las escuelas privadas de Mendoza.

El último aumento que comenzará a regir en septiembre lleva, por ejemplo, a las escuelas primarias a un techo que superará los $22.000 según el grado de subvención que les otorgue el Estado a cada institución. A su vez, las secundarias más baratas irán desde los $14.000 a los $28.000, también dependiendo del porcentaje que tengan de ayuda por parte del Gobierno provincial.

En las últimas horas, desde los colegios que afrontan esta problemática analizan dialogar mediante una carta al director de Educación Privada de la DGE y la información es que hay varios colegios del Gran Mendoza que adherirán a ese reclamo, reconociendo que atraviesan una situación similar o que en el futuro podrían tranquilamente atravesarla producto de la incertidumbre económica. "Hay muchos colegios al borde del quiebre y el Gobierno no ha dado una respuesta satisfactoria", confiaron desde las escuelas privadas del Sur mendocino.

Los padres consideran la Educación como algo primordial y no quieren recortar por ahí, aunque indican que los aumentos golpean fuerte en el bolsillo. FOTO: MDZ.

Respecto de la morosidad, diversas fuentes habían confirmado que en algunos colegios mendocinos podría llegar al 50%, aunque desde las asociaciones marcan que el promedio se mantiene en un 20%. "No creo que veamos colegios del Gran Mendoza quebrar por la importancia y trayectoria que tienen algunos, pero sí hay muchas deudas. El tema es que los valores de las cuotas no alcanzan a cubrir los incrementos salariales y las garantías", afirmaron a MDZ.

Finalmente, en el cálculo a modo de parámetro, indicaron que al hablar de porcentajes se necesita hoy un 15% más de aumento en los valores de las cuotas, pero la situación económica también golpea de la misma manera o peor a las familias mendocinas que no pueden pagar mucho más de lo que ya pagan y el dato de la morosidad no deja de ser menor. "Resulta imposible pagar la cuota de los chicos, uno trata de no recortar ahí, recorto en mis gustos. Tengo un nene que va a la primaria y una hija en la secundaria. Es difícil porque varios padres ya pensamos en irnos de los colegios a la Educación Pública o irnos a colegios que sean más baratos. Hacemos lo imposible por seguir, pero los aumentos pegan duro cada dos meses", afirmó un padre de un colegio de la Ciudad de Mendoza a MDZ.

Una situación similar atraviesan los colegios de la provincia de Buenos Aires. Según informó este medio en julio, las cuotas atrasadas llevan más de 2 años y la morosidad en el pago es del 25%. La última paritaria definió un aumento del 45% a los docentes privados y los colegios indicaron que no van a poder hacerle frente a ese incremento salarial si no hay un aumento en las cuotas. A diferencia de Mendoza, los colegios de PBA están dentro de Precios Justos en sus cuotas, una medida que dispuso el ministro Sergio Massa y que la DGE rechazó. La misma consistía en que los aumentos en las cuotas tuvieran un límite y si bien al principio fue celebrada, en varias provincias consideran que ha fracasado por el efecto que ha generado en las instituciones.