Colegios privados al borde de la quiebra en la provincia de Buenos Aires

El último aumento salarial acordado, hace unos dias, en la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires dejo a muchos colegios de enseñanza privada al borde de la quiebra. Desde Aiepba (Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires), advirtieron que no pueden afrontar el incremento salarial del 45% (30% con los haberes de julio y un 15% en septiembre), sin que les permitan aumentar las cuotas.

Asimismo, alertaron que por la difícil situación económica se incrementó en el último tiempo la morosidad en los pagos de cuotas, por lo que muchas escuelas privadas deben endeudarse, pagar en cuotas o dejar de pagar cargas tributarias, para poder hacer frente la liquidación de sueldos.

Martin Zurita, Secretario Ejecutivo de Aiepba, conto a MDZ que “es muy preocupante” la situación que están atravesando las instituciones de enseñanza privada en la provincia de Buenos Aires “En los primeros días de agosto tenemos que hacer frente al 30% de aumento salarial, sumado al 100% del incremento de las asignaciones familiares y las nuevas licencias que se agregaron al estatuto docente. Y en septiembre tenemos que pagar otro 15% de aumento al personal docente”.

El representante de los propietarios de las escuelas privadas aclaró que no están en contra de que los docentes tengan un buen salario, “El problema es que la paritaria la acuerda el Estado con los gremios docentes. Sin tener en cuenta el sector privado, que representamos al 35 % de la educación en la provincia. Eso implica que, ante cada aumento acordado, por la Ley de equiparación salarial las cuotas que pagan los padres aumenten de forma directa”.

“Este aumento de salarios cayó como un balde de agua fría. No esperábamos un aumento tan fuerte en un contexto donde no podemos aumentar la cuota todos los meses, la morosidad es de un 25% en promedio. Y si al regreso de las vacaciones nos vemos obligados a aumentar fuertemente las cuotas para pagar salarios, la pregunta que nos hacemos es si las familias van a poder pagarlas. Hay mucha incertidumbre y preocupación en el sector”, sostuvo Zurita.

Martin Zurita Secretario Ejecutivo de AIEPBA

En tanto dijo que, de los 6.500 establecimientos de educación privada, solo reciban algún tipo de ayuda estatal 4.400, “por lo que en muchas escuelas para poder pagar salarios deben pedir créditos o hacerlo en cuotas; con el costo de no poder afrontar las cargas, como por ejemplo los aportes previsionales al IPS.”

Asimismo, Zurita enfatizó: “Hay escuelas que decidieron cerrar a fin de año, sobre todos jardines de infantes. Si no se encuentra una solución, hay muchos colegios que van a estar en serios problemas a fin de año. Pedimos que nos permitan ajustar los aranceles con una retroactividad al primero de julio; y que se atienda a aquellas escuelas que tienen un serio riesgo de seguir funcionando”,

Agregó: “Entendemos la importancia que los docentes tengan buenos salarios, pero tenemos un sector privado al que le están cambiando las reglas de juego permanentemente".

Por otra parte, remarcó que el atraso en el aumento de los aranceles en la provincia de Buenos Aires es de dos años: “El año pasado las cuotas tendrían que haber subido un 17% más de lo que aumentaron. El gobierno no lo autorizó, por lo que venimos arrastrando un atraso desde el anteaño pasado y en algún momento eso se paga. Hay una realidad hoy, las escuelas se están endeudando con el IPS para poder pagar sueldos”.

“El desfasaje que tenemos es muy grande, el 80% de lo recaudado es para pagar sueldos. Los salarios desde el 2021 subieron cerca del 200%, mientras que las cuotas aumentaron menos del 148%. Es el problema de la sábana corta que tenemos que empezar a solucionar”.

No hay docentes para cubrir vacantes

Otro de los problemas que afecta a la educación en la provincia de Buenos Aires es la falta de docentes para cubrir vacantes. El Secretario Ejecutivo de Aiepba, Martin Zurita, afirmó: “Tenemos un gran problema con los docentes del nivel primario y con los profesores del nivel secundario para cubrir vacantes en inglés, informática, matemáticas, fisicoquímica, biología y geografía. Es algo que venimos planteando desde hace mas de 10 años para que se tomen políticas de estado. Porque estamos ante un problema que no atañe solo a la provincia de Buenos Aires, afecta a todo el país. Si no hay maestras de grado, que el primario es el nivel básico, estamos realmente en problemas”.

Ante esta situación, desde la asociación que nuclea a los institutos de enseñanza privada bonaerense le solicitaron a las autoridades de educación de la provincia que flexibilicen las normas de ingreso a la docencia: “Hay profesionales que pueden cubrir determinados cargos y que al exigirles una capacitación docente de dos años no pueden hacerlo. El estado provincial debería ser más flexible ante la emergencia educativa. Es un problema que con el paso del tiempo se va a agravar más”, afirmó Zurita.

Además, sostuvo que no se trata de un problema económico: “Que no haya docentes es un tema mas profundo. Fijate que las maestras jardineras ganan lo mismo que los docentes de primaria y, sin embargo, para cubrir vacantes en los jardines no tenemos problemas por la gran oferta que hay”.

“El problema es en el nivel primario, donde hay muy pocos egresados por año de la carrera docente. Hay que revisar la carrera de magisterio y determinar porque si hay una gran cantidad de alumnos en los primeros años, los egresados son muy pocos. Ese es el problema, hay que mirar la cantidad de recibidos y replantearse por qué es tán bajo el nivel de egresos en la carrera docente”.

Para finalizar, Martin Zurita afirmó: “La realidad es que hoy las escuelas privadas ponemos un aviso buscando docentes y no se presenta nadie. Me parece que es una política pública que se debe tomar realmente como corresponde y ordenarla, porque en unos años va a ser mucho mas grave de lo que es ahora".