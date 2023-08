Las carreras que muy pocos eligen en la Universidad Nacional de Cuyo y cuáles pican en punta

En el vasto abanico de posibilidades educativas que ofrece la Universidad Nacional de Cuyo, existen carreras que enfrentan la encrucijada de la escasa demanda estudiantil. Detrás de esta realidad yace una serie de motivos que han llevado a que estas carreras sean consideradas como las menos elegidas.

En la Universidad Nacional de Cuyo hay 12 facultades y, dentro de ellas, hay carreras en las que "la cantidad de aspirantes se divide de manera desigual. Algunas carreras tienen mucha demanda y otras que no tanto", explicó Coronado, directora de Carreras de la universidad.

"Las carreras que tienen menos aspirantes son aquellas que se caracterizan por su especificad, es decir, que son específicas de un campo determinado. Como las licenciaturas en ciencias básicas o con orientación en física o química y luego están los profesorados en alguna especialidad, porque son áreas de conocimiento menos demandado", explicó Coronado.

No obstante, las carreras con menos cantidad de aspirantes por año son aquellas relacionadas con la música. "Hay muy pocos aspirantes en estas carreras como licenciatura en arpa, órgano u oboe", comentó.

Universidad de Cuyo

Foto: Facebook

Además de la especificidad, estas carreras no suelen ser elegidas debido a que a la hora de elegir una carrera "pesa mucho el futuro laboral, obviamente lo económico y que tengan una salida rápida. No obstante, uno ve que hay jóvenes que se mueven por su vocación y eligen carreras que tal vez no son tan populares o tan conocidas, porque hicieron un proceso de exploración".

Si bien las carreras con una mayor salida laboral siempre son las favoritas, Mónica comentó que muchos alumnos abandonan al darse cuenta de que no les gusta lo que están estudiando, por lo que resaltó que es importante que los alumnos realicen un test vocacional.

La mejor manera de conocer todas las carreras en la Expo Educativa en la Nave Cultural, ahí van estudiantes y profesores a hablar sobre las carreras. "Es una instancia en donde hay una acción concreta, pero para sumar tomar intereses de los estudiantes". "Hay una enorme cantidad de oferta de carreras y bueno, en este caso en la universidad trata de darles a conocer a todas".

En dicha expo los alumnos pueden conocer las carreras de las universidades mendocinas

Foto: MDZ

Las carreras más elegidas

En contraposición a las carreras musicales o específicas, Coronado destacó tres que son la que mayor cantidad de aspirantes reúnen: "En Humanidades o Artes hay menos cantidad de aspirantes como en las ciencias básicas o carreras relacionadas a la ingeniería. Hay años en que estas carreras se ponen en tendencia y tenemos más aspirantes, pero esto varía mucho por año. Pero, en definitiva, las carreras que mayor cantidad de aspirantes concentran siempre son abogacía, medicina, ciencias económicas".

Si bien estas carreras clásicas son las favoritas, las carreras relacionadas con el software "ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos años"

Aumentan los intereses por las tecnicaturas

Desde hace varios años, los jóvenes han posado su mirada en las tecnicaturas y eso se ha visto en el Instituto Tecnológico Universitario (ITU UNCuyo).

En 2023, se registró un récord en el ITU con alrededor de 1950 aspirantes, un 23% más que el año 2022. Las carreras más elegidas fueron las vinculadas a la Informática: Desarrollo de Software (DS), que está inaugurándose este año con 538 postulantes aproximadamente; y, Redes de Datos y Telecomunicaciones (RDT) con cerca de 100 inscripciones.

En orden de interés, continuaron las carreras de la órbita de la Producción: Producción Industrial y Automatización (PIA), con unos 109 aspirantes; Mantenimiento e Instalaciones Industriales (MII) con cerca de 116 aspirantes; Electricidad y Sistemas de Control Industriales (ESCI), con 87 personas anotadas hasta el momento.

Asimismo, los trayectos formativos gestiónales contaron con unas 995 personas registradas entre Gestión de Empresas (GE), Higiene y Seguridad en el Trabajo (HST), Marketing (Mkt) y Logística y Transporte (LyT).