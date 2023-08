Tras la muerte de Caprarola, la palabra de un especialista: toda la información necesaria a la hora de hacerse una cirugía estética

Esta semana trascendió la noticia de la muerte de Mariano Caprarola, el panelista que -al igual que Silvina Luna- transitaba trastornos de salud tras un tratamiento estético que le hizo Aníbal Lotocki. En los últimos años, tanto Caprarola como la modelo -ambos operados por Lotocki-, desarrollaron una insuficiencia renal por la que tuvieron que transitar sesiones de diálisis de manera recurrente.

Estos dos casos pusieron en el centro del debate los riesgos de someterse a una cirugía estética. Luciano Catterino, médico especialista, habló en MDZ Radio y señaló: “Siempre la responsabilidad es del médico, pero el paciente tiene que averiguar a dónde va”.

“Hay que diferenciar la capacidad del especialista. ¿Es médico especialista? ¿Tiene la matrícula habilitante? ¿Hizo la residencia acorde? ¿Pertenece a las sociedades científicas que avalan ese conocimiento? Y después de eso, ese médico ¿dónde me va a operar?”, insistió en Tardes de Frente y aseguró: “Yo no voy con un médico anestesiólogo que no conozca, por ejemplo”.

Hablando de los casos particulares de Caprarola y Luna, remarcó: “Tenemos que tener en cuenta el material, es muy importante saber el origen de los materiales que uno va a colocar en el cuerpo de una persona”.

“El médico no lo puedo elegir por el número de seguidores en Instagram”, disparó. “Lo importante es tener referencias. Averiguar. Y es clave dónde me va a operar y con qué, eso habla de la seriedad del profesional”. Y sobre Lotocki dijo: “Esta persona no es ni especialista”.

Catterino insistió: “Siempre uno habla con los pacientes del procedimiento que se va a hacer, el post operatorio que va a tener. A su vez está todo informado en un consentimiento firmado. El paciente sabe lo que se va a hacer. Estamos hablando de actuar con ética médica”.

“Lo primero que uno hace con el paciente es hablar de la historia clínica, el estado de salud, los antecedentes. Si esto está acorde, vemos particularmente lo estético que molesta. Miro al paciente frente a un espejo y hablamos de la molestia estética que tenga, de si es real o no, si se puede mejorar o no con un procedimiento quirúrgico. Si está acorde, seguimos”, detalló.

Y aseguró: “Antes de la cirugía se hace un prequirúrgico y, si está normal, se opera. Sino no”.

En relación al metacrilato, material utilizado por Lotocki en Caprarola y Luna, el especialista explicó: “El compuesto es similar a La gotita, una vez que endurece y genera una pasta se pega como un plástico duro, se adhiere el tejido y no se puede sacar”.

Escuchá la entrevista a Luciano Catterino en MDZ Radio: