"Basta de pelear por la política", reclaman los adolescentes

Domingo 13 de agosto, a simple vista te podés dar cuenta de que no es un domingo como cualquier otro, hay más movimiento en la calle. Los transportes públicos y las calles están llenos. En la mayoría de las casas del país acompañando el almuerzo está el noticiero mostrando cómo van votando los diferentes candidatos y figuras públicas. Los periodistas nombran algunos porcentajes pero nada es certero todavía.

Llega la noche ya más del 50% de las mesas fueron escrutadas. Los porcentajes suben y bajan, en los distintos búnkers van festejando, familias enteras desde su casas dan gritos de alegría o llantos llenos de bronca y tristeza. Frenemos un minuto, en las últimas 24 horas la mayoría de la población de un país metió un sobre en una urna apostando por esos candidatos que eligió cada uno, con la esperanza de que estemos mejor.

Hay muchos partidos políticos y cada persona elije el que le parece mejor. A causa de ello, esta se vuelve una época en la que es normal que nos dividamos por lo que vayamos a votar, en el que las comidas familiares o entre amigos estén rodeadas de palabras como inflación, candidatos, elecciones, dólar, presidente, vice presidente , intendente, gobernador etc. Si todos tenemos la misma esperanza de estar mejor, las mismas ganas de salir adelante.

Hay muchos partidos políticos y cada persona elije el que le parece mejor. Foto: MDZ.

¿Por qué hay necesidad de discusiones, de alejamientos a causa de nuestro pensamiento?

Las elecciones existen para darnos un lugar para decir lo que pensamos que es mejor para el país en ese momento, estamos eligiendo un camino. En el fondo todos queremos llegar al mismo destino: sacar este país adelante.

No vale la pena separarnos por estas elecciones de caminos si en el fondo todos queremos llegar a lo mismo. Por eso votemos, elijamos lo que mejor nos parezca pero no dejemos que esto nos separe. Si no estamos unidos como integrantes de un mismo país, como argentinos, gane el candidato que gane, no vamos a lograr salir adelante. Porque lo que venga lo vamos a tener que afrontar todos juntos como venimos haciendo hace años, sea malo o sea bueno, va a afectar de igual manera a todos, independientemente de que boleta hayas metido en la urna.

Agradezcamos el país en el que vivimos y luchemos unidos para sacarlo adelante.

* Trinidad Molouny, 14 años.