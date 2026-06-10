Elecciones en Perú: Sánchez le saca ventaja a Fujimori por casi 40.000 votos

El candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene casi 40.000 votos de ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori en unas reñidas elecciones en Perú . Según se informó, ya se contó el 96,58 % de las actas , porcentaje que incluye los votos emitidos en el extranjero.

Las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señalaron que, cuando solo falta el 3,42 % del conteo , el líder del partido Juntos por el Perú tiene un 50,112 % de sufragios válidos, frente a un 49,888 % de la líder de Fuerza Popular.

La diferencia de 0,224 % entre ambos candidatos, equivalente a 39.897 votos , se da porque Sánchez sumó, hasta el momento, 8.960.275 votos, contra 8.920.378 de Fujimori.

A pesar de la ligera ventaja que mantiene el izquierdista por segundo día consecutivo, los especialistas reiteran que la definición será muy ajustada e incluso que la votación proveniente del extranjero puede inclinar la balanza hacia Fujimori .

En ese sentido, la ONPE contabilizó hasta el momento el 98,165 % del voto emitido en el territorio peruano y el 40,5 % del que se hizo en el extranjero . En este último, Fujimori recibe hasta el momento el 62,671 % , equivalentes a 76.140 votos , mientras que Sánchez tiene el 37,329 % , que implican 45.351 sufragios .

perú Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Montaje MDZ con fotos de EFE

Este martes, la Cancillería de Perú informó que desplegó una "rigurosa cadena de custodia" para el repliegue del material electoral procedente de 119 oficinas consulares en el exterior, que llegan a Lima bajo custodia del servicio diplomático.

La Cancillería confirmó, en ese sentido, que para este miércoles "se proyecta completar el repliegue con el material procedente de las últimas oficinas consulares" en el mundo.

Sánchez y Fujimori, expectantes a los resultados

Mientras se mantiene la expectativa, el partido de Sánchez defendió las proyecciones de dos encuestadoras privadas con una muestra de votos emitidos el pasado domingo en la segunda vuelta electoral que dieron como ganador a su candidato por un estrecho margen y anunció acciones "para defender el voto popular".

Fujimori, por su parte, declaró que tiene "mucha esperanza" en el voto emitido en el extranjero y en el de las actas con observaciones, que hasta el momento son 1.554, aunque insistió en que se debe esperar con prudencia la finalización del cómputo de votos.

Por otro lado, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó un informe preliminar en el que instó a Perú a implementar un sistema de transmisión digital de actas que permita tener resultados preliminares de manera rápida.

El jefe de esa misión, el boliviano Víctor Rico, saludó que Fujimori y Sánchez hayan admitido la existencia de un resultado estrecho y que hayan anticipado que respetarán las cifras finales, pero lamentó que la demora dé pie a expectativas por ambas partes en función de sondeos y proyecciones de encuestadoras privadas.

En paralelo, la misión electoral de la Unión Europea (UE) destacó el orden y la transparencia en la segunda vuelta presidencial en Perú, pero también criticó la lentitud en la proclamación de los resultados, así como la discriminación y racismo, que según la misión, recibió el partido izquierdista Juntos por el Perú durante la campaña.

Con información de EFE.