Perú y la moneda en el aire: Fujimori achicó la ventaja de Sánchez al mínimo y todo sigue abierto

El balotaje peruano se transformó en una carrera voto a voto que nadie se anima a dar por cerrada. A medida que avanza el escrutinio, la tendencia empezó a favorecer a Keiko Fujimori , que comprimió al mínimo la distancia con su rival Roberto Sánchez y quedó al borde de dar vuelta el resultado.

Con el 96% de las mesas contabilizadas, Sánchez conservaba el 50,057% de los apoyos frente al 49,943% de Fujimori.

Las autoridades electorales ya avisaron que consagrar al vencedor de los comicios del domingo pasado llevará varios días más. El motivo es la paridad es extrema y que todavía resta procesar miles de actas, entre las que provienen del exterior, las de las zonas rurales del interior y las que quedaron observadas.

El titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, estimó que el cómputo podría estirarse "entre dos semanas o hasta fin de mes", según cuántas actas terminen impugnadas.

Incluso dejó abierta la posibilidad de que el desenlace se demore hasta los primeros días de julio, todo depende de la velocidad con que lleguen las planillas que faltan.

El antecedente

En el balotaje de 2021, que enfrentó a Pedro Castillo con la propia Fujimori, el resultado definitivo recién se conoció seis semanas después de la votación.

Aquella vez ganó Castillo por 50,12% contra 49,87%, una diferencia tan estrecha como la actual.

Cuántos votos quedan realmente en juego

Para dimensionar lo que está en disputa, el exministro de Justicia y titular del Instituto Aklla Perú, José Tello, hizo la cuenta: cada mesa reúne entre 150 y 300 electores, de modo que, tomando un promedio de 200, las actas pendientes representarían alrededor de 300.000 votos todavía sin asignar. Suficiente para inclinar la balanza en cualquier dirección.

El domingo, los conteos rápidos de las encuestadoras privadas Ipsos y Datum habían ubicado a Sánchez arriba por menos de un punto, lo que disparó los festejos del oficialismo de izquierda.

El lunes, el escrutinio oficial pareció confirmar esa foto y el candidato llegó a sacar casi 50.000 votos de ventaja. Pero este martes el panorama se dio vuelta: la brecha se desplomó a apenas 20.000 sufragios y dejó un final completamente abierto, ahora con Fujimori mejor parada.

Los mercados ya eligen candidato

Los inversores no dudan. La sola chance de un triunfo de Fujimori entusiasmó a las plazas financieras: la bolsa limeña trepó 5,65% este martes —hasta los 1407,31 puntos—, después de haber saltado más de 7% en las primeras ruedas, mientras los bonos peruanos, que venían planchados, ensayaron una leve mejora.

La ventaja que mostró Sánchez en el arranque había puesto nerviosos a los mercados, que recelan de que sus planes alteren la estabilidad de una economía fuertemente apuntalada por la inversión extranjera.