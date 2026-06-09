Voto a voto en Perú: por qué Roberto Sánchez se ilusiona en su pelea contra Keiko Fujimori

El candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene una ligera ventaja, de tan solo 0,25 % puntos porcentuales, sobre la derechista Keiko Fujimori , cuando se ha contado el 95,084 % de los sufragios de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo en Perú .

El último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó que, cuando solo queda menos del 5 % del total de la votación por contar, Sánchez recibe el 50,126 % de los votos y Fujimori el 49,874 %.

Esto implica, en cantidad, que el izquierdista tiene 44.522 votos más que Fujimori, al alcanzar 8.878.371 sufragios frente a los 8.833.849 de su rival electoral.

Las apretadas cifras confirman que el resultado de las elecciones en Perú se definirá voto a voto, ya que aún quedan por contar 3.042 actas, en su gran mayoría provenientes del extranjero, de las que solo se ha contabilizado el 7,35 %.

Además, se reportó que hay 1.518 actas pendientes de envío a los jurados electorales especiales (JEE) por tener algún tipo de impugnación u observación, que deberán ser resueltas en primera instancia, tras lo cual muchas de ellas pueden ser remitidas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para conocer una decisión final.

La Cancillería de Perú informó este lunes que el próximo miércoles concluirá el arribo al país de las actas de votación de los peruanos en el extranjero, que corresponden a 2.506 mesas instaladas en 73 países.

perú Fujimori es de derecha y Sánchez de izquierda y pelean por la presidencia de Perú. Foto Efe Montaje MDZ con fotos de EFE

Empate técnico

La jornada del domingo último incluyó la fusión de 490 mesas de votación, principalmente en Europa y Estados Unidos, lo que se ejecutó conforme a la normativa vigente, y el proceso culminó al término del conteo de actas en las sedes consulares.

El empate técnico entre ambos candidatos fue anticipado durante la noche del domingo por las proyecciones de resultados de las empresas encuestadoras, que confirmaron la ligera ventaja para Sánchez luego de que las encuestas a pie de urna dieran a Fujimori por delante cuando cerraron las mesas de votación.

Una muestra elaborada con actas oficiales por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1,9 %, otorgó un 50,3 % a Sánchez y un 49,7 % a Fujimori, mientras que la empresa Datum Internacional indicó que Sánchez recibió un 50,14 % y Fujimori un 49,86 %, con un margen de error de 1 %. Efe