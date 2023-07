Ataques de pánico: qué son, cómo detectarlos y por qué aumentaron

Un tema de salud mental cada vez más frecuente es el que tiene que ver con los ataques de pánico. La cantante argentina Martina Stoessel (Tini) contó durante un recital en Barcelona que los sufre desde hace un tiempo y generó preocupación entre sus seguidores. Pero, ¿qué son los ataques de pánico? En diálogo con MDZ Radio, el licenciado en Psicología Mauricio Girolamo explicó que se trata de “un trastorno de ansiedad” y aseguró que “han aumentado por una cuestión relacionada a la presión social a la que estamos sometidos todos”.

“Todos somos vulnerables y podemos tener ataques de pánico o cuadros depresivos”, señaló el especialista en Según Cómo lo Mires. “Los ataques de pánico tienen una característica particular: son muy desagradables. No producen daño, pero son un terremoto interno con temblores, palpitaciones, falta de aire, transpiración, mareos, sensación de que me voy a morir, una cantidad de síntomas bastante amplios que duran relativamente poco, pero la sensación es absolutamente desagradable. Muchos llegan a la guardia del hospital porque sienten que se van a morir”, describió.

Además, indicó que “el ataque de pánico se dice que es sin causa aparente, no es que vivimos una situación de estrés. Tiendo a ver que los ataques de pánico se dan en los momentos de más tranquilidad, no están asociados a un evento inmediato previo”.

“Después aparece la ‘bajada’ del ataque de pánico donde la persona siente que le pasó un camión por encima y queda el ‘miedo al miedo’, la anticipación ansiosa, el miedo a que vuelva a pasar”, añadió: “El pánico es un miedo sobredimensionado”.

Girolamo argumentó que “la ansiedad no es negativa, cualquier situación nos tiene que movilizar. Un ataque de pánico es un exceso. El pánico es como una alarma de que ‘algo está fallando’ y eso es lo que tenemos que descifrar”.

“En general, los ataques de pánico bien tratados tienen muy buen pronóstico y un tratamiento corto. Pero todo va a depender de la edad de inicio (mientras más temprano empiece es más complejo) y de si el abordaje terapéutico también se demora mucho”, reconoció.

También explicó que “hay casos en los que el pánico les inhibe la vida, con mucha frecuencia: ahí está indicada la terapéutica psicofarmacológica y psicoterapéutica, para bajar los niveles de ansiedad “. Y aconsejó: “Lo contrario de la ansiedad es la relajación; todo lo que hagamos (meditación, yoga, etc.) es de altísima eficacia contra la ansiedad”.

Según el profesional, los ataques de pánico requieren tratamiento, “porque si no entramos en ese bucle constante de anticipar la situación y aumentamos los niveles de ansiedad. A medida que el tratamiento avanza, los ataques van a disminuir en intensidad y se van a distanciar en frecuencia, hasta su desaparición”.