Agricultura orgánica: conocé la técnica que implica el "arte de no hacer" para usarla en tu jardín

Existen diferentes métodos de siembra para el jardín. Sin embargo, algunos son mas nocivos para la naturaleza que otros. El especialista en plantas de MDZ Radio, Luis Canziani, describió el método ideado por el ecologista japonés Masanobu Fukuoka, que no requiere de pesticidas ni abonos químicos.

"Fukuoka es un japonés nacido en 1913 de familia de agricultores. Estudió las estructuras del suelo, la relación con las plantas, cómo se pueden enfermar de acuerdo a los suelos, entre otras cosas. Principalmente observaba como los aviones tiraban herbicidas sobre los campos", agregó.

Su técnica, según indicó Canziani, consiste en la mínima intervención del ser humano dentro del ecosistema. "Es toda una filosofía, ya que se debe crear una condición ideal en el suelo para que se pueda expresar", sostuvo el especialista.

El método de Fukuoka, según explicó Canziani, propone no arar los terrenos, ya que se rompe la estructura del mismo: "Dar vuelta la tierra con una pala para tratar de aflojarla no es lo más aconsejable, ya que hay microorganismos que viven debajo de la misma que al quedar expuestos al sol terminan muriendo. También aconseja no utilizar abonos ni fertilizantes químicos. Además recomienda no eliminar las malas hierbas".

"Los yuyos que solemos sacar, según Fukuoka, son el refugio de los animales y bacterias, que cumplen con una cierta función dentro del ecosistema. Por esta razón, advierte que no hay que arrancarlas. Habla de una selección natural. La naturaleza tiene eso de la subsistencia del más fuerte. No podar las plantas de alguna manera, dejar toda su desarrollo natural y no utilizar maquinaria alguna", explicó Canziani.

El método de Fukuoka propone la mínima intervención por parte del ser humano.

Si estamos desarrollando un huerto, y queremos aplicar esta técnica, la poda debe ser mínima: "En el caso de realizarla, el piso debe estar cubierto, para que se genere humedad y crezcan menos malezas. Es un organismo que de alguna manera se va controlando solo. Tenemos que entender en qué momento hay que hacer una intervención. Por ejemplo, cuando germinan las plantas, quizás hay que trabajar un poco la zona. Se le puede aportar un poco más de compost. La intervención es mínima".

"Se busca volver a confiar en las capacidades que tiene la tierra de manejarse por sí sola. Guarda mucha relación con la filosofía de la permacultura, que es esta relación que tiene el ser humano con el ambiente que lo rodea", agregó.

Para sembrar una huerta en un lugar que no aramos, Fukuoka ideó una bolitas de arcilla, mezcladas con un poco de compost. "Podemos colocar un par de semillas de tomate y otras de plantas compañeras, por ejemplo, lotus, trébol blanco, u otras plantas que creen nitrógeno, de esa manera vamos generando con el tiempo un ecosistema. El primer año puede ser un lugar desértico, en el segundo puede ser un yuyeral, y en el tercer año una huerta abundante y con alto poder en vitamina", cerró.

