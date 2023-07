¿Qué es el tiempo? El arte de dar

No lo diferenciaba de Dios estar crucificado, a su lado también estaba Jesús crucificado. Igualados. Acuérdate de mi, exclama y su pedido lo hace estar tan cerca de Dios. al anhelar ser prójimo, lo que no había sabido ser. Es posible imaginar que él no se había descubierto prójimo entonces tampoco había descubierto al prójimo en el otro. El otro era alguien a quien arrebatarle lo que es.

¿Qué es el tiempo?. Así aprendió a esperar en la desesperación. Lo que jamás había esperado del otro. Una nueva oportunidad es su pedido. A lo mejor no había tenido la oportunidad de ser lo que es. Jesús reconoce tal como es. Reconocernos prójimo es el gran reconocimiento. Es el grito del buen ladrón. Su amén.

Un día es suficiente . Y mucho menos también… para darnos cuenta como nos cambia. Para el buen ladrón fue ese minuto antes de morir. Cuántos, acuérdate de mi recibimos. En quien no sabe qué hacer consigo si no cuenta conmigo. Desde hijos hasta abuelos, amigos hasta compañeros de trabajo, y tantos más.

Ilustración de Juan Barros.

En los que ya no saben qué esperar de nosotros, en quienes que más pueden esperar de si mismo en razón de la enfermedad, del desempleo y la desocupación, la soledad, El ausente perdón. Y esos audios de WhatsApp que se acelera el escucharlos que nos evidencia de cómo nos acordamos del otro. No hay tiempo, para el, acuérdate de mi. ¿Y tienes tiempo para acordarte de voz? No te olvides.

Parece imposible , pero es así. Muchas veces perdemos, somos vencidos en las batallas, por esta falta de vigilancia’ no se afirma Francisco en su catequesis sobre el discernimiento.

Nos necesitamos atentos así mismos y que es también estar atentos al otro en nosotros.

* Juan Barros energizante natural. Apto para todo público.