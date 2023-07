"Te voy a sacar los ojos y cortar las manos", las amenazas a Fernando Pérez Algaba

Fernando Pérez Algaba, el trader y vendedor de autos que fue hallado descuartizado adentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, tenía deudas millonarias, varias de ellas de juego, por las que había recibido cerca de 200 mensajes amenazantes que son ahora investigados por la Justicia para esclarecer el asesinato, informaron hoy fuentes vinculadas a la investigación.

Con el fin de dar con el o los asesinos de Fernando Pérez Algaba (41), apodado "Lechuga", personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora se encuentra recabando testimonios de amigos, familiares y allegados al empresario, quien fue asesinado de al menos dos disparos y su cuerpo apareció descuartizado en el Arroyo del Rey, ubicado en la calle Comodoro Rivadavia, entre Figueredo y Azamor, de Ingeniero Budge, en la zona sur del conurbano.

Las fuentes indicaron a Télam que la víctima "tenía más de 200 mensajes amenazantes en su celular de distintas personas", por lo que los investigadores avanzan en las declaraciones, aunque muchos de los testigos no aportan datos por "temor".

"Una hipótesis es que lo mataron en Ituzaingó, en un lugar que aún no está establecido, y de allí lo transportaron en una valija hasta la zona de la feria La Salada, donde no hay cámaras de seguridad", precisó un pesquisa. En tanto, otra línea investigativa apunta a que Pérez Algaba se presentó en un barrio privado de la localidad de Ituzaingó para realizar un negocio inmobiliario que le iba a reportar un dinero "importante" y que desde allí desapareció. El cuerpo descuartizado del empresario fue hallado el domingo aunque recién fue identificado días después.

A Pérez Algaba lo apodaban "Lechuga". Foto: Instagram Fernando Pérez Algaba

Los investigadores se encuentran analizando una serie de posteos realizados por la víctima en redes sociales y mensajes que mantuvo con otras personas por WhatsApp, especialmente con un hombre que le reclamaba el pago de una deuda cercana a los 70 mil dólares.

Video: "Te voy a sacar los ojos y arrancar las manos", las crudas amenazas que recibió Pérez Algaba

Un hombre denominado Gustavo Iglesias y conocido como "Chupa" mantuvo una dura discusión con el hombre que apareció descuartizado. En el diálogo se escucha cómo discuten por el hijo de Iglesias y que este lo amenaza con mutilarlo para que nunca más pueda "contar plata".

G.I: Te voy a confesar algo, mi hijo toma pastillas para dormir porque no puede dormir por vos. ¿Escuchaste? Le arruinaste la vida a mi hijo.

F.P.A: Pero por qué, boludo. Si me fue mal y le quise dar un smart.

G.I.: Porque él tenía el sueldito con vos y se lo cortaron.

F.P.A: Pero porque me fue mal, boludo. Yo no ando en un auto o tengo algo para pagarte. Si no, te pagaría.

G.I: ¿Pero por qué volteaste a mi hijo?

F.P.A: No lo volteé, Gustavo. Vos me dijiste cuando yo estaba en el hotel de Barcelona, me dijiste "Lechuga, vos pagame..." No, yo no me equivoqué con vos, acá hubo un mal entendido.

G.I.: No, con mi hijo te equivocaste.

F.P.A.: ¿Pero yo puedo hablar un segundo, boludo? ¿Puedo hablar un segundo?

G.I.: Entonces yo no...

F.P.A.: ¿Me podés escuchar un segundo? ¿Me podés escuchar un segundo?

G.I.: No hay diálogo. Yo donde te vea, yo donde te vea, te saco los ojos. Escuchame, yo no te voy a matar. Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor, te voy a sacar los ojos y te voy a cortar las manos para que no cuentes nunca más en tu vida plata. ¿Escuchaste? Grabame. Gustavo Iglesias, Gustavo Iglesias. Te lo va a hacer y no tengo ningún problema, escuchá lo que te voy a decir, esto te lo juro por mis hijos, no tengo ningún problema después de hacerte lo que voy a hacer en ir preso. No tengo ningún problema, me la banco.

"No tengo ningún problema en ir a la comisaría y decir que fui yo"

G.I.: No me interesa más la plata.

F.P.A: Está bien...

G.I.: ¿Sabés cuál es tu peor problema que tenés conmigo, tu problema grave conmigo? Que no me interesa más la plata.

F.P.A.: Está bien, Gustavo. Hacé lo que tengas que hacer.

G.I.: No me debés nada, no me interesa más la plata. Hacé de cuenta que estamos en cero, no me debés nada. Estamos en cero.

F.P.A.: Yo te pienso pagar a vos y a vos y a todos los que les tenga que pagar.

G.I.: No, no quiero, no quiero, no me vendas humo.

F.P.A.: Yo no vendo humo. Si te hubiese vendido humo no te hubiese pagado durante 15 años, boludo.

G.I.: Te lo va a decir Gustavo Iglesias, prestá atención lo que te va a decir. Vos cuando nos veamos en breve, en breve puede ser dentro de un rato, mañana, pasado, no importa. Cuando nos veamos en breve, tenés que pelear conmigo, tenés que pelear, tenés que pelear como hombre. ¿Escuchaste? Tenés que pelear.

F.P.A.: ¿Eso te deja contento?

G.I.: Sí, te quiero lastimar, te quiero mandar al hospital de por vida con mis manos. Cuando te termine de lastimar, cuando te termine de lastimar fuerte no tengo ningún problema en ir a la comisaría a decir "fui yo, porque este me arruinó mi familia".