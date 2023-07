Confirman que desde este viernes se habilitará el tránsito normal en el Acceso Norte

Tras varios meses de interrupción por obras en el Acceso Norte, este viernes finalmente se habilitará el tránsito normal según informaron desde Vialidad Nacional.

"Vialidad Nacional Delegación Mendoza Informa: este viernes 28 de julio se habilitará al tránsito en el Acceso Norte. Se hará la recepción provisoria de la obra (Reparación de losas RN 40 Acceso Norte) a la empresa DAFRE S.A. Quedando la misma en periodo de garantía", confirmaron oficialmente desde Vialidad este jueves por la tarde.

La circulación en el Acceso Norte, en el departamento de Las Heras, comenzó a verse alterada en diciembre de 2022 cuando Vialidad Nacional inició las obras de reemplazo de losas de hormigón desde la rotonda del avión hasta el paso a nivel, metros antes de llegar al aeropuerto. Se había establecido un plazo de 4 meses para su ejecución. Pero la obra se demoró y hasta hoy el tránsito por el lugar es un caos: desvíos sin control, demoras y complicaciones.

Guillermo Amztutz, titular de Vialidad Nacional.

De hecho, durante un tiempo la ruta se vio afectada en la ida al aeropuerto El Plumerillo generando una odisea a la hora de atravesar las laterales del Acceso en las que se amontonaban los autos. Luego de un tiempo, se habilitó el tránsito de ida mientras que la vuelta hacia la Ciudad sufrió los cortes en esa segunda etapa.

Desde Vialidad indicaron que no tienen injerencia en cuanto al funcionamiento de los semáforos de la zona que están en amarillo permanente y otros están rotos tras el robo de cables y la misma nula circulación en la zona.

Guillermo Amztutz, titular de Vialidad Nacional en la delegación local, informó que por distintas razones la obra se demoró y por eso los plazos se fueron estirando. "Se programó en 4 meses, pero hay dificultades que fueron apareciendo. Una de ellas es la exigencia de que se usan mezclas especiales que no solo tienen que ver con el contenido de cemento y de agua. Se tiene que partir la piedra para garantizar mucha más adhesión y durabilidad. Es un tema que no estaba tan desarrollado. Hay que ir probando con distintos materiales. Se ha pedido un plazo de dos meses más. No es una obra de laboratorio", comentó en su momento a MDZ el propio funcionario.