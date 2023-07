La recomendación de los cirujanos plásticos tras el caso de Silvina Luna

El grave cuadro de salud que atraviesa la modelo Silvina Luna puso en relieve la peligrosidad de someterse a cirugías estéticas con personas que no son profesionales habilitados para hacerlas. Es por esta razón que el mediático doctor Anibal Lotocki está en la mira hoy con varias denuncias de ex pacientes que sufrieron complicaciones postoperatorias y, peor aún, que desconocen cuál fue el material que les fue inyectado en su cuerpo.



La amplia difusión que tuvo el tema en los medios de comunicación ocasionó que desde la Sociedad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SACPER) recomendaran al público en general hacer consultas con profesionales que cuenten con habilitación y aval de esta asociación antes de someterse a una operación de este tipo.



Ante la consulta de MDZ, el especialista en cirugía plástica, estética y reparadora y miembro titular de SACPER, Jorge Ricardo Wetzel (MN 81500 MP222839), señaló que lejos de producirse una merma en este tipo de intervenciones luego de trascender este caso tan mediático, después de la pandemia se notó un incremento de cirugías que se mantiene hasta el día de hoy.

Luego de lo ocurrido con Silvina Luna, la Sociedad de Cirugía Plástica busca informar a la gente que tome conciencia y busque lugares habilitados para operarse. Foto: shutterstock

“Lo que más llama la atención es que vemos mucha gente de dudosa procedencia que inyecta botox o hialurónico y son personas que no tienen título de médico. Es decir, no solamente no hay una merma, sino que notamos un aumento en la falta de conciencia por parte de muchas personas que no se acercan a consultar en lugares adecuados para tratarse con profesionales calificados en la materia”, enfatizó Wetzel.



Asimismo, comentó que desde que surgió este tema, las consultas aumentaron tanto por parte de pacientes como de los medios de comunicación. “Desde la SACPER estamos brindando entrevistas todo el tiempo porque lamentablemente, luego de este triste episodio de Silvina Luna, hay que informarle a la gente que tome conciencia de que se tiene que operar en lugares habilitados y con profesionales calificados. Y que si va a ponerse algo en el cuerpo, tiene que estar aprobado por el ANMAT y ser el producto adecuado”, insistió Wetzel.



“Esperamos que Silvina salga de toda esta situación. Es una chica hermosa que por un procedimiento estético, terminó en terapia intensiva. También esperamos que a raíz de este caso, la gente entienda que hacerse una cirugía no es ir a hacerse un tatuaje a una galería comercial. No es ir a pintarse o hacerse un maquillaje. Una cirugía, un relleno o un procedimiento mínimamente invasivo, debe ser hecho con manejo médico. No tienen que hacerlo un odontólogo o un kinesiólogo”, subrayó el especialista.



Aún así, aclaró que tampoco estrictamente debe hacerlo un cirujano plástico. “No podemos irnos al otro extremo porque la ley no dice eso. Un médico con título de grado puede inyectar e inclusive puede operar. Parece irrisorio, pero no es necesario que quien haga una lipoaspiración sea cirujano plástico. Aunque sería lo ideal. Pero legalmente está permitido que cualquier médico lo haga porque no hay una ley de especialidades. Hoy un médico con título de grado pueda hacer una cirugía de este tipo”, o cualquier otra aclaró.

Cirugías versus tratamientos estéticos

En el caso específico de lo que es la cirugía plástica, la de mamas sigue siendo la que mayor demanda tiene en los consultorios. “En general, son cirugías de reducción, aumento o levantamiento de mama. Entre las más requeridas, primero está la cirugía de mamas y luego viene la lipoaspiracion, la dermolipectomía y la rinoplastía. Y un poco menos, la de los lifting faciales”, explicó el cirujano especialista.

Una de las cirugías estéticas más buscadas por las argentinas en la de implante de mamas. Foto: shutterstock





Asimismo, señaló que en su caso, trata de no realizar intervenciones estéticas en menores de edad, “a menos que se trate de personas con alguna deformidad de tórax. Hay que ver cada caso puntual, pero puede haber una paciente de 15 años que sufra mucho por tener una mama y la otra no, que no tenga músculo pectoral, y haya que poner un implante de un lado y un arreglo en la otra mama. Pero son casos particulares. En lo personal, de lo que es puramente estético, para una adolescente que tiene poca mama, yo recomiendo que espere a ser mayor de edad para operarse, para así poder decidir más libremente sobre su cuerpo y porque a su vez, la mama sigue creciendo. Ocurre que hay pacientes que piden el aumento mamario a los 15 años y el padre o la madre se lo permite en estos casos, siempre es necesario que, si un cirujano plástico calificado accede a hacerle un implante de mama, tenga el consentimiento de los padres”, explicó.



Respecto al surgimiento de nuevos tratamientos no invasivos que se promocionan con resultados similares a una liposucción en centros estéticos, como la criolipolisis o la ultracavitacion, Wetzel reflexionó: “Ante un caso de adiposidad localizada en la cintura, un cirujano plástico pide un estudio pre quirúrgico completo y si el paciente esta sano realiza una liposucción o una dermolipectomía.

En cuanto a los tratamientos estéticos no invasivos, hay cosas que funcionan, pero son tratamientos costosos y sus resultados, según mi experiencia, son pobres y el paciente se termina operando. Por otra parte, hay aparatos que son buenos realmente, pero en todo lo que sea corporal, ningún resultado no es tan contundente como con una cirugía”, enfatizó.



Aún así, señaló que existen equipos como el láser de dióxido de carbono que produce “mejoramientos en la piel, mejora las cicatrices y las marcas del acné, e inclusive se puede utilizar para reducir el tamaño de la vagina estando indicado para casos de incontinencia urinaria. Es decir, hay tratamientos que sirven y otros que no”, dijo.



Por último, resumió: “si la persona va a hacerse un tratamiento estético en una peluquería, o en un centro de estética donde no haya profesionales medicos capacitados, es muy probable que lo que se vaya a hacer, no le sirva para nada”.