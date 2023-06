Cómo saber si cobró una de las jugosas becas que entrega Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a abonar los primeros pagos del calendario de junio. El próximo lunes 12 de junio comenzará el pago a los beneficiarios de las Becas Progresar.

Esta iniciativa tiene como objetivo brindar apoyo durante el ciclo lectivo y está destinada a estudiantes de escuelas, terciarios y universidades, proporcionándoles una suma de dinero para evitar que abandonen sus estudios.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un aumento del 42% en los montos de las Becas Progresar para el mes de junio. A continuación, se detallan los nuevos montos establecidos:

Becas Progresar Trabajo: $12.780

Becas Progresar Obligatorio: $12.780

Becas Progresar Superior: $12.780

Becas Progresar Superior de carreras estratégicas: $12.780

Becas Progresar Enfermería - Ingresantes de 1° y 4° año inclusive: $12.780

Becas Progresar Enfermería - 5° año: $15.194

Estos aumentos en los montos de las becas tienen como objetivo proporcionar un mayor respaldo económico a los estudiantes, brindándoles una ayuda financiera que les permita continuar con sus estudios y fomentar su desarrollo académico.

Estos montos se entregarán según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 12. DNI terminados en 2 y 3: martes 13. DNI terminados en 4 y 5: miércoles 14. DNI terminados en 6 y 7: jueves 15. DNI terminados en 8 y 9: viernes 16.

Cómo saber si cobro la Beca Progresar

Si te has inscrito para optar a las Becas Progresar, es importante que puedas verificar el estado de tu solicitud para conocer si has sido aceptado o no. Para ello, simplemente sigue estos sencillos pasos:

Ingresa a la plataforma Mi Anses a través del siguiente enlace: https://www.anses.gob.ar/informacion/mi-anses.

Accede a tu cuenta utilizando tu número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, selecciona la opción "Mi Progresar" y posteriormente haz clic en "Ver estado de mi solicitud".

En esta sección, deberás ingresar tu número de DNI para obtener información sobre el estado de tu solicitud y si has sido seleccionado para recibir la Beca Progresar.

Es importante tener en cuenta que el Ministerio de Educación de la Nación también puede enviarte una notificación a través de un mensaje de texto para informarte sobre el estado de tu solicitud. Mantén tus datos de contacto actualizados para recibir cualquier comunicación relevante.