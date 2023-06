La advertencia de un filósofo sobre la inteligencia artificial y la vida de los humanos

El filósofo Gabriel Zanotti, miembro de la Academia Nacional de Educación, analizó el rol de la inteligencia artificial (IA) como herramienta al servicio de la humanidad y como puede afectar al hombre la centralidad puesta en dicha herramienta. “Mientras que la inteligencia humana es interpretación y creación, la inteligencia artificial no elige ni decide. Sólo calcula y deduce una conclusión de acuerdo con las premisas de las que parte”, señaló en el marco de la conferencia “IA: Filosofía detrás del ChatGPT y su impacto en la educación”.

El doctor en Filosofía indicó también que la inteligencia artificial no entiende ni tiene conciencia de sí misma, ya que entender es interpretar y el conocimiento no es sólo información”, y observó que “la inteligencia no es reducible a lo físico”. Esta línea de pensamiento sigue los postulados del filósofo vienés Karl Popper, padre del "criterio de demarcación" sobre los límites de la ciencia y el conocimiento no científico.

ChatGPT se lanzó en noviembre de 2022 bajo la firma de la empresa americana OpenAI

Basado en eso, Zanotti profundizó sobre el rol que podría ocupar el hombre si "se reduce a un comportamiento robótico y a un razonamiento meramente instrumental, el famoso ChatGPT le va a sacar su lugar”. Por esto planteó el temor a la probabilidad de que la IA elimine o reemplace puestos de trabajo y se profundicen las diferencias socioeconómicas. “Los docentes nos comportamos computacionalmente cuando nos dedicamos a repetir información delante del alumno y luego lo examinamos, pidiéndoles que repitan lo que les habíamos repetido", ejemplificó y remarcó que la amenaza se vuelve cierta cuando se reduce el conocimiento a la simple información.

“ChatGPT es una especie de venganza de la tecnología capaz de anular la última línea de defensa que intentaba frenar la modificación del sistema educativo basado en la repetición”, señaló y reflexionó sobre la transformación de la docencia y el cambio de enfoque que debe sufrir el sistema educativo: “Ahora, debemos ser tutores de estudiantes que se autoeducan. Si no logramos serlo, no seremos nada”, reflexionó.

Además, se animó a concluir la base de los miedos que tienen los grandes empresarios tecnológicos sobre la IA: “Elon Musk está demasiado asustado porque, tal vez por su formación, cree que la inteligencia artificial es inteligencia. Pero es filosóficamente contradictorio que algo puede evolucionar hacia otra cosa que está en contra de su naturaleza. Para saber si es posible, necesitaríamos otra teoría del cambio sustancial”.