El futuro de la educación también es la capacitación docente

“La educación está en crisis”

Esta es una afirmación con la que la mayoría de los argentinos estamos de acuerdo. No se trata de una opinión, si no que está respaldada por los datos estadísticos. Según las pruebas ERCE 2019, llevadas a cabo por la UNESCO, casi 5 de cada 10 estudiantes de tercer grado no logran comprender textos adecuados para su edad. Cuando se mira el área de matemática, los resultados no cambian mucho. La prueba se llevó a cabo en 16 países de Latinoamérica y el Caribe, y Argentina obtuvo un puntaje menor al promedio regional.

Ahora bien, ¿a qué se debe esta situación de crisis educativa? Según la encuesta del Observatorio Hacer Educación, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y está dirigido por el ex rector Alberto Barbieri, entre los principales factores se destacan la formación y la capacitación docente. Esta encuesta relevó la opinión de 1003 personas de la “población general” y de 405 docentes de distintos niveles, y en los dos sectores coincidieron en señalar este ítem como uno de los principales factores causantes de la crisis, seguido por la cantidad de escuelas, la poca inversión, las instalaciones y la infraestructura.

Algunos especialistas coinciden en que en nuestras instituciones de formación docente tienen mucho peso las disciplinas más bien teóricas como sociología, psicología, antropología, que si bien ayudan a construir la base de un saber sólido y reflexivo, no ofrecen herramientas prácticas para pensar el quehacer en el aula frente a los cambios de hábitos y los cambios culturales de las últimas décadas. Aún cuando hay capacitaciones docentes que ofrecen recursos para incorporar nuevas estrategias pedagógicas y las nuevas tecnologías, todavía esta oferta se muestra desarticulada y muchas veces anacrónica.

Una capacitación a la altura de los tiempos

¿Qué características tendría que tener la capacitación docente? ¿Cuáles son las habilidades y los saberes que tendrían que tener los docentes para responder a las necesidades de estos tiempos? Estas son preguntas que nos hacemos desde Wumbox porque entendemos que la formación de los educadores que trabajan con niños y niñas tiene que ser pensada de manera integral atendiendo a los hábitos culturales, el intercambio de experiencias y saberes, los tiempos y la disponibilidad de los profesionales, las formas aprender y los modos de prestar de atención de los estudiantes.

Desde hace más de tres años, Wumbox ofrece capacitaciones y MasterClasses para docentes, profesionales de la salud y la educación, padres, cuidadores, y todas las personas interesadas en la educación. Estas mismas abarcan diversos temas como la conciencia fonológica, las dificultades específicas de aprendizaje, la enseñanza e inteligencia artificial, el concepto de número, el aprendizaje en trastornos del espectro autista, entre otros. Estas capacitaciones y MasterClasses están a cargo de especialistas en cada uno de los temas, que constantemente están investigando los cambios que se producen en las situaciones de aprendizaje, los últimos avances en los estudios sobre cómo se aprende y cómo funciona la atención.

En marzo, como corolario de estas MasterClasses y capacitaciones, Wumbox organizó el 1° Congreso Internacional de Alfabetización Inicial, en el cual participaron eminencias como el Dr. Stanislas Dehaene, Dr. Ariel Cuadro, Dra. Silvia Figiacone, Dra. Liliana Fonseca, Dr. Juan Cruz Ripoll, Dra. Milagros Tapia Montesinos, entre otros.

Las MasterClasses de Wumbox son una gran oportunidad para docentes y profesionales de la salud y la educación de todo el mundo, no sólo por la novedad de los temas que se desarrollan y el respaldo científico con que se los presenta, sino también por la modalidad online, el formato entretenido y dinámico de las clases, y la posibilidad de interacción con otros profesionales.

Este sábado 3 de junio, Ariel Cuadro, el psicólogo uruguayo especialista en problemas de aprendizaje vinculados a la adquisición del lenguaje escrito, ofreció una clase magistral sobre alfabetización inicial en relación a las condiciones para la adquisición de la escritura, los precursores de la lectura, la importancia del contexto alfabetizador, las estrategias y recursos lúdicos para desarrollar la lectoescritura, y el apoyo de la tecnología. Si te interesa esta MasterClass, podés adquirir la grabación aquí.

Si te gustaría conocer los temas de todas las MasterClasses que ofrecemos, podés seguirnos en nuestro Instagram @wumbox y mandarnos un mensaje privado, o escribirnos por WhatsApp desde nuestra página web.