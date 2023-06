Video: El Chapulín Colorado y La Mona Jiménez, a los golpes en la peatonal cordobesa

Una dupla de imitadores que encarnan a “El Chapulín Colorado” y La Mona Jiménez protagonizaron un insólito episodio en la peatonal cordobesa el miércoles, al lograr detener a un ladrón. Los testigos del hecho filmaron la secuencia y el video se hizo viral.

Se trata de Ariel Centurión, que emula al cuartetero, y Javier López Melano, que viste con un traje del recordado personaje de Roberto Gómez Bolaños. Ambos limpian vidrios y suelen sacarse fotos con la gente para sacarles una sonrisa.

Pero en el mediodía de este miércoles, protagonizaron una insólita escena en la peatonal cordobesa, en la esquina de 9 de julio y San Martín.

Según informaron testigos, los imitadores persiguieron a un ladrón que supuestamente había robado en esa esquina y lo increparon a los golpes. Posteriormente surgió otra versión que decía que el hombre disfrazado de El Chapulín Colorado había sido agredido por un vendedor de medias en la calle, y que su compañero, La Mona Jiménez, salió a defenderlo.

Tras la viralización del video, los comentarios estuvieron plagados del típico humor cordobés. "La Mona Jiménez y el Chapulín Colorado: Los Avengers cordobeses", escribió uno de los twitteros. Otro aportó: "Las antenitas de vinil detectaron la presencia del enemigo".

Posteriormente, los imitadores dieron declaraciones a la prensa local. “Me encanta, lo hago de corazón, me sale del alma y me divierto. Además, me potencio con mi amigo”, contó Centurión. Por su parte, Melano precisó que comenzó a vestirse de colorado luego de quedarse sin trabajo. "Empecé a salir a eventos y dije, lo tengo que aprovechar. Me quedé sin trabajo, hacía presencia en los bailes y generaba plata", contó.